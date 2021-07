Bistro Selgros livrează prin Tazz preparate gourmet cu discount special de 60%

În perioada 14 – 16 iulie 2021, Bistro Selgros aduce brașovenii mai aproape de o experiență gourmet prin oferirea unui discount de 60% la toate preparatele restaurantului comandate prin intermediul aplicației Tazz by eMag.





Oferta specială de preț face parte din campania Deliciul simțurilor și se adresează pasionaților de bucătărie gourmet. Clienții se vor bucura de un discount de 60% din valoarea oricărui preparat din meniul Bistro Selgros Brașov comandat prin intermediul aplicației Tazz.





Bistro Selgros este un spațiu care propune o experiență culinară completă - meniuri haute-cuisine, la prețuri competitive, pregătite cu pasiune de către bucătari de top chiar în fața clienților, folosindu-se exclusiv ingrediente din magazinul Selgros. Proiectul Bistro Selgros, o premieră în România, a fost creat în 2018 ca un ”showroom” destinat în special clienţilor HoReCa, unde se putea interacţiona direct cu bucătarul şef al bistroului în timp ce acesta pregătea unul dintre preparatele din meniu. Conceptul a devenit rapid unul de succes, atrăgând atenția atât profesioniștilor, cât și pasionaților de gastronomie, dornici să îşi îmbunătăţească abilităţile culinare.





Printre preparatele-vedetă de la Bistro Selgros se numără Mușchiul de vită Argentina, însoțit de piure cu trufe și legume by chef Ciprian Nicolescu, Pulpa de rață confiată cu garnitură din mix de mazăre și linte verde în sos curry, ceapă prăjită și sos de mango și vișine by chef Ioan Florescu sau Bistro Signature Burger din mușchi de vită Argentina cu brânză Camembert și dulceață de ceapă și vișine by chef Silviu Gido.





Bistro-ul propune meniuri fusion-internațional care se schimbă periodic și care poartă semnăturile unor chefi renumiți. Toate ingredientele folosite în realizarea preparatelor fac parte din sortimentul magazinelor Selgros. Selgros Cash & Carry sărbătorește anul acesta 20 de ani de prezență pe piața din România.