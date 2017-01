Biserica de Gheaţă de la Bâlea va fi inaugurată la finalul lunii

Descriere foto: Biserica de Gheaţă de la Bâlea Lac; Sursa: Tribuna.ro



Frigul, zăpada şi temperaturile extrem de scăzute înregistrate în ultima perioadă au constituit condiţii foarte bune pentru desfăşurarea lucrărilor celei mai noi Biserici de Gheaţă de la Bâlea Lac.



La fel ca şi în anii trecuţi, în imediata apropiere a Hotelului de Gheaţă de la Bâlea Lac, în primele zile ale lui 2017 a început construcţia celei de-a zecea „Biserici de Gheaţă”, lucrările ajungând la un stadiu de aproximativ 60 – 70 %, astfel că obiectivul va fi deschis pentru vizitare în ultima săptămână a acestei luni.



„Deja sunt ridicate zidurile, e format acoperişul şi cea mai mare parte a băncilor din biserică sunt gata. În două – trei zile, sculptorul avrigean Dumitru Moscu va începe lucrul la icoanele în basorelief, crucea cu Iisus Hristos răstignit şi celelalte scupturi ce vor decora ineditul lăcaş de cult de la Bâlea Lac. Vor fi efectuate şi celelalte lucrări interioare necesare, iar în data de 27 ianuarie, Biserica de Gheaţă va fi binecuvântată de preoţi reprezentanţi ai mai multor culte”, a explicat Lidia Bădilă, reprezentanta societăţii ce administrează şi obiectivele de gheaţă de la Bâlea.



La construirea Bisericii de Gheaţă lucrează o echipă formată din 25 de oameni, tehnologia folosită fiind aceeaşi cu cea de la Hotelul de Gheaţă. Pentru ziduri, s-au folosit cărămizi de gheaţă, extrase din calota lacului Bâlea, lipite între ele cu „mortar” din zăpadă şi apă, iar pentru acoperiş s-a folosit un cofraj, peste care s-a turnat zăpadă şi apă, amestec întărit ca urmare a acţiunii gerului.



Biserica de Gheaţă va fi una ecumenică, deschisă oricărui creştin, indiferent de cult sau confesiune, vizitarea acestui obiectiv fiind posibilă fără nici un cost suplimentar. Obiectivul poate găzdui diverse evenimente publice sau private (concerte de muzică religioasă, ore de rugăciune, cununii, botezuri etc), în anii trecuţi aici fiind organizate mai multe cununii şi botezuri.



În paralel cu lucrările la Biserica de Gheaţă, la Bâlea Lac a început şi edificarea complexului de igluuri. Cele trei camere şi holurile de legătură sunt deja finalizate, iar în aceste zile se lucrează la sculpturile interioare, decoraţiuni şi celelalte finisaje. Igluurile îşi vor putea primi vizitatorii şi oaspeţii începând cu zilele acestui sfârşit de săptămână.







Al X-lea sezon, ediţie aniversară, al Hotelului de Gheaţă a fost inaugurat chiar de Crăciun, în data de 25 decembrie 2016.



În fiecare an, camerele din Hotelul de Gheaţă sunt unice şi originale: sezonul acesta i-a aşteaptat pe turişti cu tema „Europa“, temă care stă la baza fiecărui eveniment organizat, dar şi la designul interior al camerelor.



În acest sezon, în hotel sunt amenajate 13 camere duble, cu pat matrimonial, iar lângă hotel, pentru cei care doresc mai multă intimitate, se construiesc igloo-urile, fiecare cu pat dublu. Paturile sunt construite din blocuri mari de gheaţă. Decorul celor 13 camere este în întregime din gheaţă şi diferă în fiecare cameră.



Pentru confortul oaspeţilor, pe fiecare pat se află o saltea moale acoperită cu lenjerie, pături şi blănuri pufoase de animale. Înainte de culcare, oaspetii primesc saci călduroşi de dormit, deoarece temperatura medie în Hotelul de Gheaţa este între -2 şi +2 grade C.