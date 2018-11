Bilete de tratament pentru pensionari, rămase pe final de an

Descriere foto: Casa de Pensii anunţă că tocmai au sosit biletele cu plecare în 28 noiembrie 2018 pentru pensionari; Sursa: bzb.ro



Aproximativ 30% din locurile pentru brașoveni rămân nealocate şi se împart „la liber”.



Cu cât ne apropiem de finalul anului, numărul de solicitări de bilete de tratament în staţiuni prin Casa Judeţeană de Pensii Braşov scade. Dacă în perioada verii solicitările erau la 90% din numărul total de bilete disponibile, pentru această perioadă cererile au scăzut sub 70 de procente.



Casa de Pensii anunţă că tocmai au sosit biletele cu plecare în 28 noiembrie 2018, iar pentru această dată sunt disponibile 270 de bilete.



Cei care vor pleca la această dată se pot prezenta la sediul instituţiei pentru ridicarea biletelor.



Pentru cei care vor pleca în 14 noiembrie 2018, ultima zi de ridicare a biletelor de tratament este 8 noiembrie 2018.



„Este deschisă seria 18, cu plecare din 14 noiembrie. Au fost alocate 272 de bilete pentru această serie. Alocarea este făcută automat, prin programul informatic, dar sunt şi bilete disponibile, persoanele care îndeplinesc condiţiile pot veni să solicite bilete de tratament în staţiunile care se cunosc”, a explicat Delia Târcolea, juristul Casei de Pensii Braşov.



Pensionarii braşoveni pot pleca la tratament în staţiunile Covasna, Căciulata, Techiorghiol, Sovata, Felix, Călimăneşti, Amara, Mangalia şi Eforie Nord.



„Au dreptul de tratament persoanele care sunt pensionari în sistemul public de pensii, persoanele care sunt asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de muncă, convenţie civilă şi alte categorii. Persoanele care sunt asigurate de pensii trebuie să plătească 50% din valoarea biletului, în condiţiile în care nu depăşesc salariul mediu pe economie, deoarece atunci plătesc integral valoarea biletului. Persoanele care au calitatea de pensionari plătesc 50% din valoarea pensiei. În situaţia în care pensionarul mai are şi calitatea de asigurat, atunci plăteşte 50% din biletul de tratament”, a mai precizat Delia Târcolea.



Odată cu sosirea toamnei, gradul de valorificare a biletelor de tratament a scăzut sub 70%. Astfel, dacă în vară aproape că nu rămânea niciun bilet disponibil, acum mai puţine persoane pleacă în staţiuni cu bilete de tratament. Cea mai mare cerere este în perioada verii, pentru staţiunile de pe litoral, însă la fel de mare a fost cererea şi pentru Covasna şi Amara.