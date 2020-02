Bilanţ al ISU Braşov în 2019: 220 de vieţi salvate și în medie 38 de intervenţii zilnic

Aula Sergiu Chiriacescu a găzduit vineri fesivitățile angajaţilor ISU Braşov, la ceas de bilanţ al activităţii pe anul trecut.



O medie de 38 de intervenţii pe zi au avut cei de la ISU Braşov în anul 2019. Creşterea a fost semnificativă faţă de anul precedent, când se ajunsese doar la trei sferturi din cifrele din 2019. „Anul trecut am fost solicitaţi să intervenim la aproape 14.000 de cazuri, ceea ce reprezintă o creştere cu 25% faţă de anul 2018. Îi felicit pe colegii mei pentru că au reuşit să facă fata tuturor solicitărilor şi să se întoarcă cu bine”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Braşov, maiorul Ciprian Sfreja.



Pe scurt, anul 2019 a însemnat pentru salvatorii braşoveni 13.994 situaţii de urgenţă, 220 de vieţi salvate şi 10.809 de persoane asistate medical.



Cele mai multe dintre intervenţii au fost unele banale pentru angajaţii ISU, însă au existat şi câteva care au ieşit în evidenţă.



„În fiecare an există şi interventii mai deosebite, de care ne aducem aminte acum, la bilant. Anul trecut s-a pus în aplicare planul roşu la câteva incindente petrecute în judetul Braşov, între care în cazul unui accident în care era implicat un autocar plin cu copii, care s-a răsturnat. Au fost şi mai multe intervenţii în care am intervenit cu ajutorul alpiniştilor şi au fost numeroase intervenţii complexe, dar am reuşit să facem faţă de fiecare dată”, a mai spus Ciprian Sfreja. În afara acestora, tot anul trecut a fost un puternic incendiu la Kronospan, pentru stingerea căruia pompierii au avut de furcă. Intervenţia a fost, însă, una exemplară, astfel că nu s-au înregistrat pierderi de vieţi omeneşti, iar pagubele au fost limitate.