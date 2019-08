Big Band-ul Radio România şi Orchestra Operei din Braşov, la Cerbul de Aur 2019

Descriere foto: Big Band-ul Radio România şi Orchestra Operei din Braşov vor acompania artiștii la Festivalul Cerbul de Aur 2019; Sursa: bzb.ro

Big Band-ul Radio România şi Orchestra Operei din Braşov vor da ritm Festivalului Cerbul de Aur 2019



Big Band-ul Radio - cea mai cunoscută şi longevivă orchestră profesionistă din România, sub bagheta dirijorilor Ionel Tudor şi Andrei Tudor şi 30 de membri ai Orchestrei Operei din Braşov vor acompania finaliştii ediţiei Cerbul de Aur 2019 şi pe artiştii care vor susţine momente speciale pe scena Cerbului.



Organizatorii continuă astfel tradiţia începută în 1968, ca finaliştii să concureze pe scena festivalului alături de orchestră.



Şi tot o continuare a tradiţiei este şi prezenţa Big Band-ului Radio, după ce la prima ediţie, Orchestra de estradă a Radioteleviziunii, condusă atunci de Sile Dinicu, a fost cea care acompania artiştii.



„Acest eveniment ne bucură de fiecare dată. Este cel mai frumos festival din Europa, după cum ne spun colegii de peste hotare, iar noi suntem mândri să fim parte din el şi să ne aducem contribuţia din punct de vedere muzical”, a declarat Ionel Tudor, care în acest an aniversează 25 de ani de când se află la pupitrul Big Band-ului Radio. „Ne simţim foarte bine pe scena Festivalului şi suntem încântaţi să ne alăturăm muzicienilor excepţionali din Orchestra Operei din Braşov”, a mai spus renumitul dirijor.



Ansamblul va interpreta 12 dintre cele mai cunoscute piese româneşti, alese de concurenţii acestei ediţii, dar va fi şi alături de artiştii români invitaţi de organizatori pentru momentele surpriză.



Piesele pe care le vom auzi în acest an pe scena din Piaţa Sfatului într-o nouă orchestraţie sunt: „Un actor grăbit”, „Bună seara, iubite”, „Dragostea rămâne”, „Ploaia şi noi”, „Cât de frumoasă eşti”, „De la capăt”, „Apa”, „Acasă”, „Creioane colorate”, „Pe aripi de vânt”, „Mă ucide ea”, „Ce are ea”.