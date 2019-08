Big Band-ul Radio România, alături de Orchestra Operei din Braşov, la Cerbul 2019

Descriere foto: Big Band-ul Radio, cea mai cunoscută şi longevivă orchestră profesionistă din România, împreună cu 30 de membri ai Orchestrei Operei din Braşov, vor acompania artiștii, sub bagheta dirijorilor Ionel Tudor şi Andrei Tudor, la Festivalul Internaţional Cerbul de Aur 2019



Big Band-ul Radio, cea mai cunoscută şi longevivă orchestră profesionistă din România, împreună cu 30 de membri ai Orchestrei Operei din Braşov, vor forma orchestra Festivalului Internaţional Cerbul de Aur 2019. Sub bagheta dirijorilor Ionel Tudor şi Andrei Tudor, cei 50 de instrumentişti îi vor acompania pe finaliştii ediţiei şi pe artiştii care vor susţine momente speciale pe scena Cerbului.



Finaliştii vor concura pe scena festivalului alături de orchestră, organizatorii continuând astfel tradiţia începută în 1968. Deja o tradiţie este şi prezenţa Big Band-ului Radio, după ce la prima ediţie Orchestra de estradă a Radioteleviziunii, condusă atunci de Sile Dinicu, a fost cea care acompania artiştii.



„Acest eveniment ne bucură de fiecare dată. Este cel mai frumos festival din Europa, după cum ne spun colegii de peste hotare, iar noi suntem mândri să fim parte din el şi să ne aducem contribuţia din punct de vedere muzical”, a mărturisit Ionel Tudor, care în acest an aniversează 25 de ani de când se află la pupitrul Big Band-ului Radio.



„Cerbul de Aur este o sărbătoare şi un bun prilej de a readuce în atenţia publicului şi a revigora piese mai vechi din muzica românească. Repertoriul ales de concurenţi este destul de echilibrat, sunt atât piese moderne, cât şi piese de aur ale muzicii româneşti, pe care noi le-am reorchestrat pentru a le îmbrăca într-o formă pop-simfonică”, a dezvăluit Andrei Tudor. „E foarte interesant că artişti străini cântă piese româneşti, este până la urmă un schimb intercultural”, a încheiat Andrei.



Piesele pe care le vom auzi în acest an pe scena din Piaţa Sfatului într-o nouă orchestraţie sunt: „Un actor grăbit, „Bună seara, iubite”, „Dragostea rămâne”, „Ploaia şi noi”, „Cât de frumoasă eşti”, „De la capăt”, „Apa”, „Acasă”, „Creioane colorate”, „Pe aripi de vânt”, „Mă ucide ea”, „Ce are ea”, 12 dintre cele mai cunoscute piese româneşti, alese de concurenţii acestei ediţii.



Ansamblul va fi alături şi de artiştii români invitaţi de organizatori pentru momente surpriză.







Aproximativ 5,9 milioane de lei (circa 1,3 milioane de euro) din bugetul Societăţii Române de Televiziune pe 2019 au fost alocaţi pentru ediţia de anul acesta, potrivit unei explicații oferite de Televiziunea Română.



În plus, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a alocat suma de 110.000 de euro pentru această ediţie, după cum au precizat astăzi, reprezentanţi ai TVR.



Cea de-a 19-a ediţie a festivalului Cerbul de Aur va avea loc în perioada 22 - 25 august, în Piaţa Sfatului din Braşov. Doisprezece solişti din zece ţări vor concura pentru premii în valoare totală de 55.000 de euro.



O ediţie „spectaculoasă”, după cum a numit-o Doina Gradea, preşedintele-director general al TVR, la conferinţa de presă de miercuri, cea de anul acesta va avea loc sub sloganul „Povestea noastră continuă”. Programul pregătit este unul „extraordinar”, cu două seri de concurs, una de gală - când vor fi anunţate premiile concursului - şi o seară specială de folclor şi tradiţii româneşti, unde o mare pondere o va avea muzica lăutărească.



Ediţia de anul acesta este produsă împreună cu Societatea Română de Radio.