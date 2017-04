Bicicliștii sunt invitați vineri la „Masa Critică” - prima ediție din acest an

Descriere foto: Bicicliștii sunt invitați vineri la „Masa Critică”; Sursa: eveniro.com; Sursa foto: bizbrasov.ro



Vineri se reia „Masa Critică” în Brașov, eveniment dedicat bicicliștilor. „Masa Critică” este organizată ca de obicei de Asociația Brașovul Pedalează. Plecarea va fi din parcul situat lângă Colegiul Național Andrei Șaguna.



Traseul are 14 kilometri și va avea loc pe un parcurs nou față de cele de până acum.



Startul se va da vineri, 28 aprilie 2017, la 18.00 din parcul Gheorghe Dima (lângă Colegiul Andrei Șaguna). Apoi biciclișii vor pedala pe următorul traseu: str. George Bariţiu, str. Mureşenilor, B-dul Eroilor, B-dul 15 Noiembrie, Calea Bucureşti, B-dul Saturn, B-dul Alexandru Vlahuţă, B-dul Gării, str. Aurel Vlaicu, B-dul Griviţei, B-dul Mihail Kogălniceanu, Camera de Comerţ, str. Iuliu Maniu, Primărie.



Evenimentul constă într-o plimbare paşnică, pe biciclete, are un scop ecologist și este destinat tuturor persoanelor, indiferent de vârstă. Prin această manifestare, organizatorii doresc să atragă atenţia asupra faptului că există biciclişti în trafic, că trebuie şi ei respectaţi şi că este nevoie de dezvoltarea infrastructurii pentru biciclişti, mai ales că numărul lor creşte an de an.



„Dorim pe aceasta cale să rugăm şoferii, dacă au posibilitatea, să-şi lase maşinile acasă vineri şi să aleagă bicicleta, iar la terminarea programului de lucru să ni se alăture într-o plimbare lejeră pe străzile oraşului, contribuind astfel la reducerea poluării şi la menţinerea unui trafic lejer pentru toţi. Totodată, îi rugăm ceilalţi participanţi la trafic să aibă răbdare şi să fie înţelegători pe toată perioada desfasurării evenimentului”, au transmis organizatorii prin Robert Lazăr, președintele Asociației Brașovul Pedalează.



Dupa cozonaci și ouă roșii nu uitați că vineri bicicliștii își dau întâlnire începând cu ora 18.00 în parcul situat lângă Colegiul Naţional „Andrei Şaguna”, pentru o nouă ediție a marșului bicicliștilor. Păstram gândurile bune de peste an şi promovăm în continuare bicicleta drept cel mai eficient mod de deplasare în zona urbană, în plus fiind un mijloc de deplasare nepoluant şi extrem de sănătos.



Brașovenii sunt așteptați cu mic cu mare pe biciclete, la o plimbare de primăvară, pentru că se reia „Masa Critică”. Anunțați-vă rudele, prietenii, colegii și veniți pe biciclete pentru a umple orașul de bicicliști, pentru a da un exemplu pozitiv într-un oraș sufocat de mașini!











„Masa Critica” are loc de obicei (în funcție de vreme) în ultima zi de vineri a fiecarei luni. Asociația Brașovul Pedalează promovează mersul pe bicicletă ca mijloc alternativ de transport în orașe dar și ca mod de recreere și de petrecere a timpului liber.