Bicicletele SUNN – acum si in Romania!

Bicicletele SUNN au aparut in anul 1982, in momentul in care Max Commencal a creat Max France, o afacere mica, personala, precum si primele biciclete BMX ce-i purtau numele. La scurt timp, aveau sa cucereasca piata internationala a ciclismului si sa primeasca numele pe care il au si in ziua de azi.







Putem spune despre bicicletele SUNN ca sunt o adevarata revelatie in lumea ciclismului – experienta oferita nu se traduce prin a fi o simpla calatorie, ci printr-o adevarata experienta a pedalarii! In prezent, sunt extrem de populare in Franta, fiind cea mai vanduta marca de biciclete de aici. Insa, treptat, bicicletele SUNN devin internationale, fiind vazute de intreaga lume ca fiind un adevarat promotor al experientelor complete, care nu lasa loc de improvizatie!







,,Anul 2018 va reprezenta revenirea bicicletelor SUNN pe piata internationala. In primul rand, ne dorim sa distribuim aceasta marca in cateva tari europene limitrofe, precum Spania, Anglia, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg, Elvetia si in fostele colonii franceze. Aceasta expansiune, precum si investitia noastra in competiile de ciclism, trebuie interpretate mai departe ca fiind doar o marire a cifrelor si a cantitatilor, caci urmarim o cat mai buna calitate care sa ne permita sa facem lucrurile in cel mai bun mod posibil,“ afirma Baptiste Colrat, seful de productie al bicicletelor SUNN.







Din fericire pentru noi, bicicletele SUNN exista in Romania inca de la inceputul acestui an – Veloteca, unul dintre cele mai experimentate magazine de biciclete de pe piata, s-a decis sa adauge inca un brand cu rezonanta in catalogul de biciclete de top (alaturi de Merida, Cannondale, Corratec, Cross, Dahon, Bergamont, dar si multe alte marci de biciclete pliabile, de oras, de sosea, de copii sau single speed).







,,In momentul de fata ne reconstruim reteaua ”fizica”, caci pentru noi o marca premium trebuie sa fie prezenta in reteaua traditionala de vanzare a bicicletelor. De aceea, avem o echipa care se ocupa de vanzare in regiunile noastre franceze. Misiunea lor este aceea de a gasi magazine pasionate si calificate care isi doresc sa lucreze cu noi pe termen lung. Nu este simplu, caci spre deosebire de marea epoca SUNN din anii 90’, mediul concurential s-a schimbat dramatic odata cu aparitia a numeroase marci si cu noile canale de distributie. Cu toate acestea, trebuie sa recunoastem faptul ca SUNN colaboreaza in momentul de fata cu foarte multi distribuitori – putem conta in prezent pe sprijinul a peste 200 de magazine din intreaga lume,” adauga Baptiste Colrat.







De anul acesta, fiecare ciclist pasionat poate face parte din aventura propusa de bicicletele SUNN, prin intermediul Veloteca. Este clar ca orice model Sunn reprezinta un un adevarat partener de drum si ofera o senzatie la cote maxime, pentru ca vorbim despre a conduce mai mult decat o simpla bicicleta – vorbim despre un adevarat promotor al performantei!







Produsele Veloteca pot fi gasite atat online, cat si fizic, in magazinul din Bucuresti, Sos. Iancului, nr. 100. Pentru mai multe informatii, poti suna la 021.311.82.69 sau ne poti vizita magazinul de biciclete unde velotecarii pasionati te vor astepta intotdeauna cu bratele deschise!