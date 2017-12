„Best of Vienna”, la Teatrul „Sică Alexandrescu”

Descriere foto: „Best of Vienna”, la Teatrul „Sică Alexandrescu”, luni 18 decembrie, cu Orchestra Johann Strauss Ensemble; Sursa: bzb.ro



Biletele pentru concertele Orchestrei Johann Strauss Ensemble, din cadrul turneului naţional „Best of Vienna” s-au vândut în timp record în toate oraşele anunţate.



Reprezentaţia de la Braşov va avea loc pe 18 decembrie 2017, la Teatrul „Sică Alexandrescu”, iar biletele au avut preţuri între 100 şi 150 de lei.



Cei care au reușit să obțină loc la concert vor intra, pentru două ore, în atmosfera sclipitoare a balului vienez specific finalului de an, pe ritmul celor mai frumoase compoziţii muzicale, pornind de la valsuri sau marşuri şi ajungând la polci, scrise de compozitorii dinastiei Strauss şi contemporanilor acesteia.



Simbolul de referinţă al balului vienez, celebrul vals „Dunărea Albastră” împlineşte 150 de ani. În acest context istoric, cea mai populară compoziţie muzicală a lumii va prinde viaţă şi în concertele „Best of Vienna” din acest an.



Respectând tradiţia concertelor Strauss din secolul al XIX-lea, maestrul Russell McGregor va dirija în stilul Stehgeiger, adică din poziţia de solist. Vioara la care cântă a fost fabricată în urmă cu 320 de ani (în anul 1697) de către Carlo Giuseppe Testore, aceasta fiind „sora mai mică” a celebrei viole a lui Wolfgang Amadeus Mozart.



Înfiinţată în 1985, Orchestra Johann Strauss Ensemble fascinează auditoriul din toată lumea cu spectacole de înaltă ţinută, păstrându-şi în acest fel supremaţia între marile ansambluri vieneze. Este al 13-lea an în care membrii Johann Strauss Ensemble sosesc în ţara noastră.