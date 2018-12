Benzi colorate prin Braşov, pentru mijloacele de transport în comun

Descriere foto: Municipalitatea are în plan să acceseze bani europeni pentru realizarea a 16 km de Benzi colorate pentru mijloacele de transport în comun care circulă prin Braşov; Sursa: bzb.ro



Municipalitatea are în plan să realizeze 16 km de Benzi colorate pentru mijloacele de transport în comun care circulă prin Braşov



Anunţat în urmă cu mai multă vreme, proiectul de amenajare a unor benzi speciale pentru mijloacele de transport în comun care circulă pe arterele principale din Braşov a ajuns în faza de aprobare a cheltuielilor de către consilierii locali.



Pentru finanţarea lucrărilor, municipalitatea braşoveană vrea să acceseze bani europeni prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, iar cererea de finanţare va fi depusă la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru.



Conform actului normativ aprobat în ultima ședință de Consiliu Local, valoarea totală a proiectului „,Amenajare benzi dedicate transportului public în municipiul Braşov şi trotuare adiacente”, este de 15.277.676 lei (inclusiv TVA).



Având în vedere că este vorba despre un proiect cu finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, în cazul în care va fi aprobată cererea de finanţare, de la bugetul local al municipiului Braşov se va asigura numai contribuţia de 2% din valoarea eligibilă investiţiei, respectiv de 305.553 lei.



Prin acest proiect, municipalitatea braşoveană are în vedere realizarea de benzi dedicate transportului în comun cu o lungime totală de 16 km pe traseul Terminal Poienelor - Calea Bucureşti – str. Toamnei – Bulevardul Mihail Kogălniceanu - str. Iuliu Maniu - str. N. Iorga - str. Lungă - Calea Făgăraşului – Terminalul Stadionul Municipal. De asemenea, benzi pentru autobuze vor fi şi pe Bulevardul Eroilor, Bulevardul 15 Noiembrie şi Bulevardul Victoriei.



Amenajarea benzilor dedicate se va realiza pe carosabilul existent, prin frezarea pe o lăţime de 4 metri şi o adâncime de 6 cm a asfaltului existent şi aşternerea, pe o suprafaţă de 23.400 mp a unui covor asfaltic nou, colorat, pentru a fi uşor de identificat de participanţii la trafic.



Tot prin acest proiect este prevăzută şi reabilitare trotuarelor adiacente traseului benzilor dedicate, pe o suprafaţă de 4.700 metri pătraţi, în zonele afectate de fisuri, tasări sau văluiri.



În ultima etapă, se vor instala şi 849 de semne de circulaţie astfel încât şoferii să fie avertizaţi despre existenţa acestor benzi. Marcajele rutiere se vor reface pe o lungime totală, cumulată, de 39 de km, cu vopsea reflectorizantă.



„Estimăm creşterea numărului de persoane care optează pentru transportul în comun în detrimentul autoturismului propriu de la 7.425 călători/oră, în perioadele de vârf ale zilei, la 7.972 călători/oră, în ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finanţare”, susţin reprezentanţii Primăriei Braşov.