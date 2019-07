Beat criţă, la plimbare cu maşina prin Tohanu Nou

n noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 2.30, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Zărneşti au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 53 ani, care a condus un autoturism pe strada Feroilor din localitatea Tohanu Nou, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

La testarea conducătorului auto din punct de vedere al prezenţei alcoolului în aerul expirat, rezultatul a fost 1,10 mg/l alcool pur. În consecinţă, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, instrumentat sub coordonarea unităţii de parchet competente, în care se va propune soluţie legală la finalizarea verificărilor.

Tot în acest weekend, s-au ales cu dosar penal pentru că au condus băuţi alţi patru şoferi: trei braşoveni, unul de 26 de ani (0,76 mg/l alcool pur), altul de 45 de ani (0,57 mg/l alcool pur) şi încă unul de 29 de ani (0,49 mg/l alcool pur), precum şi un săcelean de 28 de ani (0,42 mg/l alcool pur).