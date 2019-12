Bătrâni coafaţi şi frezaţi de viitorii stiliști

Descriere foto: Seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Noua au fost coafaţi şi frezaţi de elevii Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov; Sursa: bzb.ro



Bătrâni coafaţi de viitorii coafori. „Băieţi nemaipomeniţi! Au mai fost şi în alţi ani, dar cei de acum sunt mai deosebiţi”



Seniorii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Noua au fost coafaţi şi frezaţi de elevii Colegiului Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov. Viitorii frizeri şi coafeze nu numai că i-au tuns pe vârstnici, dar au şi stat de vorbă cu ei şi le-au oferit bomboane şi dulciuri.



Acţiunea a devenit una tradiţională înaintea sărbătorilor de iarnă şi aduce emoţie atât în rândul gazdelor, cât şi în cel al elevilor şi profesorului coordonator.



„Se citeşte bucuria în ochii lor. Îşi doresc mult să stea de vorbă cu cineva şi e foarte important pentru ei că suntem aici iar emoţia este una reciprocă, după cum se vede” , a spus, printre lacrimile de emoţie, Manuela Coman, maistru instructor Colegiul Tehnic „Maria Baiulescu” Braşov.



„Este acel moment din an în care beneficiarii noştri se bucură de o vizită devenită tradiţională. Elevii Colegiului Tehnic «Maria Baiulescu» sunt foarte talentaţi şi pricepuţi şi vârstnicii noştri au parte de un răsfăţ ca la salon”, a declarat Monica Chelban, purtător de cuvânt DAS Braşov.



Tinerii au venit cu mare plăcere la Căminul din Noua şi le-au oferit vârstnicilor câteva momente de bucurie. „Mă simt foarte bine că fac această activitate. Nici nu mă gândeam că îţi oferă o senzaţie atât de plăcută, chiar dacă nu am discutat foarte mult cu cei pe care i-am tuns, mi-au spus cum vor să îi tund şi cam atât”, ne-a spus unul dintre frizerii sosiţi special la căminul din Noua pentru acest eveniment.



„E o mică bucurie pentru ei. Faptul că am venit aici şi suntem alături de ei pentru câteva minute contează foarte mult, mai ales că nu cer decât puţină atenţie şi asta le oferă fericire”, a apreciat una dintre coafezele de la Maria Baiulescu.



Pentru cei mai mulţi dintre cei găzduiţi de cămin este aproape imposibil să ajungă în această perioadă a anului la frizer sau la coafor.



„Ne bucurăm foarte mult că au venit la noi. Au mai fost şi anul trecut şi suntem obişnuiţi să vină. Pentru noi ar fi greu să mergem la coafor în oraş, aşa că ne putem aranja chiar aici pentru sărbători”, a mărturisit una dintre doamnele coafate de eleve. „În fiecare an vin la noi şi ne bucurăm că mai stăm de vorbă şi că ne tund, mai ales că e lume care nici nu poate să meargă”, a spus un bărbat.



„Băieţi nemaipomeniţi! Au mai fost şi în alţi ani, dar cei de acum sunt mai deosebiţi şi nu putem decât să le mulţumim pentru asemenea fapte frumoase”, a mărturisit o femeie.



Acţiunea a continuat la Centrul de primire de noapte de pe strada Zizinului, unde beneficiarii s-au bucurat şi ei de aceleaşi servicii oferite de cei mai talentaţi tineri din Braşov în acest domeniu.











Sursa: bzb.ro