Baschet juvenil: Medalie de bronz pentru ACS Transilvania în Campionatul Naţional

Descriere foto: ACS Transilvania confirmă: A obțimut o meritorie medalie de bronz în Campionatul Naţional de baschet U13; Sursa: bzb.ro



Echipa de baschet U13 a ACS Transilvania a învins în finala mică a Turneului Final de la Ploieşti în fața echipei Academiei de baschet Phoenix Galaţi, scor 42-32. O experienţă minunată pentru băieţii antrenaţi de Zeljko Bubanja, care au arătat poftă de joc şi au etalat un baschet entuziasmant pe parcursul competiţiei din Parcul de Vest din Ploieşti, la fel cum, de altfel, au arătat şi pe parcursul sezonului regular, înainte de întreruperea campionatului.



„A fost un turneu foarte reuşit pentru noi, ca echipă. Toţi copiii s-au comportat exemplar, au jucat ceea ce am pregătit, iar locul trei naţional pe care l-am obţinut nu e deloc întâmplător. A fost şi foarte cald, un impediment pentru toate echipele, trebuie să spunem, noi fiind obişnuiţi să jucăm în sală. Dar a fost bine că s-a găsit o formă de a se disputa turneul, de a se încheia sezonul. A fost un an dificil, încheiat cu un rezultat bun pentru baschetul juvenil braşovean, mai ales cel masculin. Sărbătorim, copiii trebuie să se bucure, dar apoi ne apucăm din nou de treabă. Urcăm o categorie, mergem la Under 14, aşteptăm momentul în care autorităţile vor permite desfăşurarea noului sezon şi pornim la drum cu aceleaşi ambiţii, de a reprezenta cu brio Braşovul”, a declarat, la final, muntenegreanul Zeljko Bubanja, antrenorul echipei a ACS Transilvania.



„Prima mare performanţă a acestor copii a fost calificarea în turneul final, pentru că este un obiectiv foarte greu de atins, în condiţiile unei lupte strânse între numeroase echipe care aspiră la acest lucru, de ordinul zecilor. În grupa de la Ploieşti, echipa noastră a avut în faţă adversari foarte buni, echipe din Bucureşti şi a avut prestaţii lăudabile. Calificarea în finala mare a fost ratată de puţin, căci cu ceva şansă am fi putut merge în marea finală şi să ne luptăm de la egal la egal cu trofeul naţional pe masă. Chiar şi în acest context, califcarea în finala mică reprezintă un rezultat extraordinar şi validează munca depusă de antrenor, staff şi de copii. O medalie de bronz, performanţă reprezentativă la nivel naţional, care confirmă profesionalismul şi buna organizare care există în clubul nostru. Felicităm sportivii şi pe antrenorul Zeljko Bubanja! Mulţumim părinţilor pentru susţinere şi încrederea acordată, sponsorilor şi partenerilor ACS Transilvania Braşov A fost, de-a întregul, un test care a arătat unde se află baschetul de la Transilvania pe harta ţării”, a precizat şi prof. Răzvan Enoiu, preşedinte onorific al ACS Transilvania Braşov.



Turneele finale ale Campionatelor Naţionale de juniori, ediţia 2019-2020, s-au desfăşurat în aer liber, în Parcul Vest din Ploieşti, cu respectarea protocolului medical actual, inclusiv testare RT-PCR.



Lotul medaliat: Victor Stoia, Rareş Bercu, David Istioc, Călin Bibire, Darius Ancuţa, Alexandru Blaga, Alin Pădurariu, Robert Negoţei, Andrei Axinte, Alexandru Csibi, Eduard Bădescu, Luca Illes. Daniel Antohe, Florin Andrei, David Florianu, Alexandru Stoia. Antrenor: Zeljko Bubanja.