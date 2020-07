Baschet feminin: Sfântu Gheorghe merge în Euroligă

Descriere foto: Actuala campioană a baschetului feminin românesc, Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe, va juca în premieră în Euroligă, cea mai importantă competiţie europeană la nivel de cluburi; Sursa: bzb.ro



După o pauză de şapte ani, România va avea din nou reprezentantă în cea mai importantă competiţie europeană la nivel de cluburi!



Actuala campioană a baschetului feminin românesc, Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe, va juca în premieră în cea mai importantă competiţie europeană.



Astfel, după o pauză de şapte ani, România va avea o reprezentantă în Euroligă, ultima fiind CSM Târgovişte în sezonul 2012-2013. „Este un mare pas pentru clubul nostru! De câţiva ani suntem singura echipă care reprezintă România în Europa, la feminin. Este o mare provocare faptul că am primit acest drept. Momentan, aşteptăm să vedem câte echipe se vor înscrie. Dacă vor fi mai mult de 16, vom susţine preliminarii. Sunt două scenarii pentru debutul competiţiei, unul în săptămâna 23-30 septembrie 2020, celălalt în luna octombrie 2020”, a declarat Istvan Rusz, managerul lui Sepsi-SIC.





Întăriri de la Olympiacos, din Ungaria, Turcia şi SUA





Cinci nume noi are lotul formaţiei covăsnene pentru sezonul 2020-2021. Kincso Kelemen revine în oraşul natal după cinci ani petrecuţi în SUA (a jucat în campionatul universitar la Colorado State University şi California State University), Adriana Stoiedin a fost adusă de la CSM Satu Mare, Marie Ruzickova (originară din Slovacia) vine de la Atomeromu KSC Szekszar (Ungaria), iar americanca Rebekah Gardner vine la Sfântu Gheorghe după ce în sezonul trecut a evoluat la Bnot Hetzeliya (Israel) şi Botasspor Adana (Turcia). Cea mai importantă venire pare cea a jucătoarei Pinelopi Pavlopoulou, din Grecia, de la Olympiacos.



Au rămas în continuare în tricoul „alb-verde” Annemarie Godri-Părău, Andra Mandache, Nikolett Orban, Renata Kovacs, Ştefania Cătinean, Jovana Pasic, Rebecca Tobbin şi Ioana Ghizilă.



„În fiecare an încercăm să îmbunătăţim lotul. Nu pot spune, încă, dacă avem o echipă mai puternică decât anul trecut, dar cu siguranţă este măcar la aceeaşi valoare. Ne-am întărit, cu siguranţă, pe postul de pivot şi cred eu că acolo se va face diferenţa”, a spus managerul lui Sepsi, echipă care rămâne cu acelaşi staff tehnic, condus de bosniacul Zoran Mikes.



Pe lista plecărilor şi-au trecut numele Ildiko Nagy-Mîrne, Nora Demeter, Jelena Vucetic, Kristina Topuzovic şi Chrissy Givens. Acesta din urmă, una dintre piesele de bază în sezoanele trecute, se înţelesese pentru un nou contract, însă a primit între timp o ofertă de a antrena la liceul din oraşul natal, în Statele Unite ale Americii.





Domină întrecerile interne de cinci ani



Sepsi-SIC a câştigat campionatul României în anii 2016, 2017, 2018 şi 2019, iar în această primăvară a terminat pe primul loc sezonul regular, aflându-se în poziţia de lider şi în momentul întreruperii competiţiei din cauza pandemiei de coronavirus.



Federaţia Română de Baschet a decis ca titlul de campioană să nu se acorde nici la feminin nici la masculin. Pe de altă parte, în luna februarie trupa din Covasna şi-a trecut în palmares ediţia 2019-2020 a Cupei României, trofeu pe care, de asemenea, echipa antrenată de bosniacul Zoran Mikes şi-l adjudecase şi în precedentele patru sezoane.





Au reuşit să iasă din grupele EuroCup Women



La finalul anului trecut, Sepsi a reuşit să se califice dintr-una din grupele EuroCup Women (a doua competiţie europeană), în cadrul căreia a întâlnit Galatasaray Istanbul (Turcia), BBK Lulea (Suedia) şi Artego Bydgoszcz (Polonia). În primul tur din play-off, sorţii le-au scos din nou în cale pe poloneze, care au încheiat parcursul european al lui Sepsi.





Incertitudine asupra campionatului naţional



Momentan, pentru întrecerile interne s-au înscris şase echipe în Liga Naţională, plus alte şapte în liga a doua, dar este posibil ca Federaţia Română de Baschet să adopte sistemul cu o singură ligă.



„Noi pregătim reunirea pentru data de 31 august 2020. Trebuie să vedem cum vom proceda cu jucătoarele străine, poate unele vor fi nevoite să intre în carantină. Federaţia a pregătit startul sezonului intern pentru data de 3 octombrie 2020. Rămâne de văzut în ce condiţii vom merge la Cupă”.

Construiesc şi la juniori



Deşi în acest moment echipa mare de baschet se bazează pe multe jucătoare străine, conducătorii pregătesc „ziua de mâine”. „Am început să lucrăm cu copii, de la 8 ani până la 14-15 ani, cu echipe la fiecare categorie de vârstă. În total, 120 de copii, pregătiţi de trei antrenori de valoare. Apar primele rezultate, finale jucate şi chiar medalii, dar obiectivul este să avem «linie continuă» până la senioare şi chiar să putem introduce acolo jucătoare crescute de noi”, a mai precizat Istvan Rusz.



Echipa U14 a covăsnenilor era calificată în turneul final al Campionatului Naţional, însă este greu de crezut că acesta va mai avea loc. Pentru următorul sezon, Sepsi are echipe U15, U13, minibaschet (U12) şi baby baschet (U10).





O echipă românească în semifinale, în anii ’60-‘70



Cea mai importantă competiţie europeană de club în baschetul feminin, FIBA Women’s European Champions Cup a fost înfiinţată în anul 1958, iar din 1996 a devenit EuroLeague Women. În sezonul 1968-1969, Politehnica Bucureşti a încheiat competiţia pe locul al treilea, şase sezoane mai târziu terminând pe patru.