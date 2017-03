Bărbaţi cercetaţi pentru infracţiuni privind pescuitul!

Descriere foto: Arhivă Cuget Liber

În data de 7 martie, poliţiştii din cadrul Posturilor de Poliţie Beclean şi Cincu, în timp ce executau serviciul de patrulare pe raza localităţii Beclean, pe DN 1, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat cu vârsta de 38 de ani, în care se mai afla un pasager, bărbat, de 22 de ani. La controlul autoturismului, poliţiştii au descoperit cantitatea de 25 kg peşte specia caras, o barcă pneumatică, două perechi de cizme din cauciuc, două vâsle, mai mulţi saci din material plastic şi o ancoră improvizată. La data de 8 martie, în urma activităţilor desfăşurate de poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Voila, a fost identificat locul în care bărbaţii au introdus 380 m plasă de pescuit din fir textil şi 180 m plasă de pescuit din fir monofilament, care au fost recuperate din râul Olt. De asemenea, la domiciliul bărbatului de 22 de ani, a fost găsită o plasă din fir monofilament şi cantitatea de 11,8 kg peşte din specia caras. Plasele de pescuit au fost ridicate în vederea confiscării iar cantitatea de peşte a fost predată reprezentanţilor A.V.P.S. Făgăraş. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „pescuitul resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale” , ”pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de pescuit sub dimensiunile minime legale” şi ”producerea, importul, comercializarea, deţinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, prostovoalelor, vintirelor precum şi a altor tipuri de unelte de pescuit comercial”. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş.