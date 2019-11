Bănci pentru relaxare și admirat peisajul, la 960 de metri, pe vârful Tâmpa

Descriere foto: Bănci la 960 de metri, pe vârful Tâmpa. Au fost instalate și panouri de informare la punctele periculoase, pentru cei prea curajoși; Sursa: bzb.ro



Pentru turiștii prea curajoşi au fost instalate panouri de informare în punctele periculoase!



Turiştii care urcă pe vârful Tâmpa se pot odihni de acum pe cele două bănci instalate chiar la altitudinea de 960 de metri, cea maximă a masivului.



Reprezentantul custodelui ariei protejate Tâmpa, rangerul Viorel Mihai, spune că acesta este cel de al şaptelea loc de popas de pe strada Dobrogeanu Gheerea şi până la vârf.



„Pentru siguranţa turiştilor am intervenit cu grupele noastre de voluntari şi cu toţi prietenii noştri pe asigurarea potecilor, pe marcarea, pe lărgirea, pe semnalizarea foarte clară a potecilor şi a traseelor turistice. Totodată, am făcut şi aceste puncte de popas”, a explicat rangerul Viorel Mihai.



Acţiunile Agenţiei Metropolitane Braşov, care este custodele ariei protejate şi mediatizarea au făcut ca turiştii să fie mult mai civilizaţi decât înainte de preluarea muntelui de către Agenţie.



Pentru siguranţa şi confortul iubitorilor de plimbări în natură, au fost amplasate în locurile periculoase pancarte ori au fost montate balustrade.



„Cei mai mulţi dintre turişti au grijă de natură şi nu se expun pericolelor. Există însă şi unii mai curajoşi, care se caţără în locuri foarte periculoase. Le atragem atenţia, prin micile panouri pe care le-am montat deja, prin balustradele pe care le-am fixat deja în stânci să nu treacă, să nu escaladeze şi să nu se apropie de acele puncte periculoase”, a explicat rangerul.



Acţiunile autorităţilor au avut ecou, iar cei care urcă des pe Tâmpa spun că schimbările se văd cu ochiul liber. „Este foarte frumos locul şi amenajat puţin, păcat că nu prea se respectă de către cei care urcă. În loc să admire frumuseţea locului, îşi aruncă mizeriile”, a spus unul dintre iubitorii Muntelui Tâmpa, care urcă în fiecare an de mai multe ori până la vârf. „E minunat! Chiar ne uitam că băncuţele sunt lăcuite şi vopsite proaspăt şi apoi ne-am dat seama că, de fapt, sunt noi. Transformarea este superbă faţă de ce era, de exemplu, acum douăzeci de ani”, a declarat o altă braşoveancă iubitoare a muntelui-simbol al oraşului nostru.



Pentru a ajunge la vârf, braşovenii şi turiştii au la dispoziţie mai multe poteci sau varianta telecabinei. Cei care preferă să urce pe jos sunt sfătuiţi să evite scurtăturile şi să poarte un echipament adecvat. În general, un drum de sub Tâmpa până la vârf durează sub o oră la urcare şi ceva mai puţin la coborâre.