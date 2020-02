,,Balul Zăpezii”, la Sâmbăta de Sus

4 sâmbeteni au avut inițiativa de a relua tradiţia petrecerilor de început de an, la Sâmbăta de Sus



La Sâmbăta de Sus se doreşte ca în acest an să se reia tradiţia balurilor de început de an, un astfel de eveniment purtând numele de ,,Balul Zăpezii”.



Un grup de patru sâmbeteni: Lucian Haşu, Comşoiu Constantin, Enache Gheorghe şi Achim Octavian și-au propus să nu lase să se piardă o tradiție veche a satului lor, balurile care aveau loc și pe vremea bunicilor, al început de an.



„Vrem ca Balul Zăpezii să fie o întâlnire a sâmbetenilor în mod exclusiv. Va avea loc pe data de 1 februarie 2020, de la ora 19.00, la Căminul Cultural din Sâmbăta de Sus. Estimăm că vor participa 150 de persoane, capacitatea sălii find de maxim 180 de persoane”, a explicat unul dintre organizatori, Lucian Haşu.



Participanţii vor avea parte de un meniu care include: aperitiv, ciorbă, un fel principal compus din friptură de porc şi pui, cartofi şi varză, băuturi alcoolice şi răcoritoare, cafea şi prăjituri.



Atmosfera de bal va fi întreţinută de formaţia Alpin.



Preţul unui bilet este de 100 de lei.