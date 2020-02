„Balul Portului Popular”, la Sita Buzăului

Descriere foto: Bal românesc în costume populare, sâmbătă seara, la Sita Buzăului; Sursa: bzb.ro; mesageruldecovasna.ro



Balul unde costumul popular e obligatoriu!



La Sita Buzăului e gata de start unul dintre cele mai aşteptate evenimente din zonă, „Balul Portului Popular”. Evenimentul, va avea loc la Căminul Cultural din localitate, sâmbătă, 22 februarie 2020, ajungând la cea de-a opta ediţie. Ca în fiecare an, ţinuta obligatorie a participanților va fi costumul popular.



„Pentru buna dispoziţie şi putere de dans, un coşuleţ cu de-ale gurii (fiecare participant va consuma ce aduce în coşuleţ). Dansul şi buna dispoziţie sunt obligatorii”, anunţă organizatorii.



„Facem acest eveniment pentru toată lumea, dar ne gândim în special la tineri. Ei trebuie să se bucure şi să ducă mai departe tradiţia. Când am discutat despre dată cu tinerii noştri, din Ansamblul Brâuleţul, dar nu numai, mulţi ne-au spus că sunt în sesiune, că au examene şi nu pot veni. Aşa că am decis că e mai bine să îl mai amânăm un pic. Probabil că anul viitor vom reveni totuşi la perioada de până acum, adică la final de ianuarie”, a spus Daniel Neagoe, unul dintre organizatori.



Intrarea la eveniment costă 15 lei, bani care vor fi utilizaţi pentru plata formaţiei. Anul trecut, aproape 400 de participanţi au luat parte la Balul Portului Popular de la Sita Buzăului.



Daniel Neagoe, președintele Asociației Culturale „Datini sitene” a spus că toate locurile disponibile au fost ocupate, peste 300 de persoane fiind așteptate să participe pe 22 februarie 2020 la Balul care va avea loc la Căminul Cultural din localitate. Acesta a menționat că și în acest an, la fel ca și la edițiile precedente, cererea a fost mult mai mare, însă capacitatea Căminului Cultural din Sita Buzăului nu face față tuturor solicitărilor.



„Toată lumea așteaptă cu drag Balul Portului Popular devenit cel mai mare eveniment cultural din Sita Buzăului. Localnicii și oaspeții își pregătesc din timp costumele populare, unele mai frumoase decât altele, precum și coșurile cu bunătăți- mâncare și băutură- pe care le aduc spre a le consuma la bal. La această a VIII-a ediție a Balului Popular de la Sita Buzăului toți cei prezenți vor juca jocurile noastre românești pe muzica interpretată de binecunoscuta Formație condusă de Nini Călitu”, a menționat Daniel Neagoe.



Pornită în Sita Buzăului, în urmă cu opt ani, tradiția organizării Balului Portului Popular a fost preluată și de românii din Întorsura Buzăului, Covasna și Sfântu Gheorghe care și-au scos „din lada de zestre” a străbunilor, și-au cusut sau și-au cumpărat frumoase costume populare pe care le îmbracă cu mare fală atunci când participă la aceste sărbători de suflet ale comunităților covăsnene.



După ce săptămâna trecută întorsurenii și nu numai, au participat la a VI-a ediție a Balului Portului Popular organizat la Căminul Cultural din satul Brădet-Întorsura Buzăului, astăzi e rândul celor din Voinești-Covasna și Sita Buzăului să se adune laolaltă, pentru a duce mai departe tradițiile strămoșești.



De opt ani de zile, în perioada dinainte de Lăsatul Secului pentru Postul Paștelui, locuitorii din comuna Sita Buzăului, cu mic cu mare, cărora li se alătură rude și prieteni sosiți din alte localități ale județului, dar și din județul Brașov, așteaptă cu nerăbdare să ia parte la „cel mai mare eveniment cultural din Sita Buzăului”, adică la Balul Portului Popular organizat de Primăria și Consiliul Local Sita Buzăului, împreună cu Căminul Cultural din localitate și Asociația Culturală „Datini sitene”.