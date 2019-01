„Bal mascat” de Giuseppe Verdi, vineri, la Opera Brașov

Descriere foto: Vineri, 18 ianuarie 2019, de la ora 18.30, în Sala Operei, este programat spectacolul cu opera „Bal mascat” de Giuseppe Verdi; Sursa: opera-brasov.ro



Vineri, 18 ianuarie 2019, de la ora 18.30, în Sala Operei, este programat spectacolul cu opera „Bal mascat” de Giuseppe Verdi, ce a văzut lumina rampei în cadrul Festivalului Internațional de Operă, Operetă și Balet 2017, benefiicind la acel moment de două distribuții internaționale.





Premiera absolută a lucrării a avut loc la Teatro Apollo din Roma, pe 17 februarie 1859, bucurându-se de un succes imediat. A fost reluată pe 11 februarie 1861, la New York și pe 15 iunie, în același an, în Marea Britanie.



Opera beneficiază de libretul scris de Antonio Somma, după „Gustave III ou Le bal masqué” a dramaturgului francez Eugène Scribe.



Până a fi prezentată publicului, lucrarea și titlul acesteia au suferit numeroase transformări datorate cenzurii. De aceea, acțiunea din „Bal mascat” a fost plasată în Bostonul secolului al XVII-lea și are la bază povestea asasinării Regelui Gustav III al Suediei.



Pe lângă calitățile componistice deosebite, opera înfățișează personaje foarte puternice, bine echilibrate și conturate: Riccardo, conte de Warwick și guvernatorul Bostonului, Renato, prietenul său și în același timp, secretarul personal și Amelia, soția celui din urmă, prinsă între iubirile celor doi bărbați. De asemenea, una dintre cele mai importante figure ale operei este ghicitoarea Ulrika, cea care va conduce spre finalul dramatic. Povestea medievală expusă este plină de pasiune și intrigi, în care onoarea și prietenia sunt percepute ca fiind sacre, triunghiurile amoroase sunt cele mai dureroase tabuuri, iar trădarea, cu sau fără mască, se plătește scump.



În ciuda finalului său tragic, opera are multe momente foarte reușite, de combinare armonioasă a sublimului și ironiei, un amestec de tragism și comedie care i-a făcut pe mulți critici de specialitate să o eticheteze ca „shakespeariană”.



Din distribuţie fac parte artiştii: Liviu Iftene – Riccardo, Cristina Radu – Amelia, Alexandru Aghenie – Renato, Corina Klein – Oscar, Asineta Răducan – Ulrika, Marian Rește – Samuel, Lorand Cristian – Silvano, Ștefan Schuller – Tom, Claudiu Bugnar - Judecătorul, Florin Grama – Servitorul Ameliei.



Își dau concursul Orchestra și Corul Operei Brașov.



La pupitrul Orchestrei Operei Brașov se va afla maestrul Traian Ichim, iar regia spectacolului este semnată de Corinna Boskovski (Austria). Scenografia și costumele sunt create de Rodica Garștea. Asistent regie: Nermina Damian. Dirijor cor: Leonard Boga. Mișcarea scenică: Alexandru Fotescu. Regia tehnică: Silvia Papadopoulos.



Preț bilete: 35 lei – în sală; 25 lei – la balcon lateral



În stagiunea 2018 – 2019, accesul copiilor la spectacolele de operă și operetă este permis începând cu vârsta de 7 ani!



Biletele se vând la sediul Operei, str. Bisericii Române nr. 51, tel. 0268/419380. Program: Luni - Vineri 10 - 17 şi cu o oră înainte de începerea spectacolului (în cazul în care rămân bilete disponibile).