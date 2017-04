Avantajele unui sistem de supraveghere

Descriere foto: Sisteme de supraveghere

Impreuna cu avansul tehnologic foarte rapid, multi producatori din diferite domenii s-au reprofilat si incearca sa ofere produse din cat mai multe categorii. Tehnologia accesibila le permite sa ofere produse ce pot fi disponibile oricarui tip de utilizator. In domeniul CCTV sunt multi producatori ce incearca sa ofere spre comercializare produse foarte accesibile care sa satisfaca nevoia de confort si siguranta ale utilizatorilor. Sistemele de supraveghere sunt cele mai raspanite, iar companii de renume au scazut preturile si s-au adaptat la nevoile utilizatorilor pentru a face fata valurilor de cereri.



Daca pana in trecut sistemele de supraveghere erau disponibile doar pentru persoanele cu buzunarul foarte adanc, tehnologia a facut ca acestea sa ajunga accesibile si disponibile pentru omul de rand. Cererea a crescut foarte mult in ultimii ani si pe piata au aparut producatori noi sau producatori din alte domenii care incearca sa patrunda si pe aceasta nisa. Cele mai bune preturi le gasesti asa cum probabil te-ai obisnuit deja, in mediul online.



Magazine de specialitate precum SKUT.ro pun la dispozitia clientilor sisteme de supraveghere video, accesorii pentru acestea precum si asistenta in ceea ce priveste achizitionarea unor de astfel de echipamente.



Pentru omul de rand este o veste minunata deoarece poate avea acces la un sistem de supraveghere care sa-i ofere siguranta si confort la domiciliu sau la intreprinderea sa. Avantajele unui sistem de supraveghere se pot enumera in foarte multe randuri, insa cele mai importante le-am enumerat si noi in continuare:



1. Vizualizarea in timp real a locuintei este un factor important. Poti urmari in permanenta actiunea care se desfasoara in locuinta sau in perimetrul ei si poti interveni in caz de urgenta. Daca tu nu poti atunci cu siguranta un serviciu de protectie este la dispozitia ta.



2. Sistemul de supraveghere este un avertisment pentru infractori. Daca acestia il depisteaza sunt sanse mari sa anuleze misiunea. Totusi, daca nu sunt speriati de camerele de supraveghere, punctul 1 intra in aplicare.



3. Un alt avantaj este ca poti tine evidenta locuintei pe o perioada indelungata. Poate ti-a scapat ceva, vrei sa verifici ce s-a intamplat in urma cu o saptamana sau vrei sa vezi unde ti-a disparut pisica. Toate aceste lucruri sunt posibile deoarece poti inregistra pe perioade foarte lungi.



4. Membrii familiei tale pot avea si ei acces la intreg sistemul de supraveghere. In cazul in care o persoana nu poate sa stea cu ochii pe camerele de supraveghere, poti oferi acces si altor membrii de familiei. Casa ta poate fi in siguranta si supravegheta de mai multi ochi.



5. In cazul in care doriti un sistem de supraveghere in companie, acesta poate fi ales astfel incat sa va ofere functii inteligente. Aceste functii pot fi de mai multe feluri: identificare faciala, detectare obiect lipsa, pornire la miscare etc.



6. Accesarea camerelor de pe telefonul mobil in orice moment din zi sau noapte si din orice locatie este unul dintre cele mai importante avantaje. Aceasta functie este cea mai cautata si este disponibila daca aveti un telefon inteligent. Trebuie doar sa aveti sistemul de supraveghere conectat la o retea de internet.



Acestea sunt doar cateva dintre avantajele pe care le ofera un sistem de supraveghere video. Calitatea imaginii si functiile diversificate sunt in raport cu suma oferita, insa preturile pentru o camera HD sunt foarte mici, chiar si de cativa zeci delei. Trebuie doar sa fii informat.