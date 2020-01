Avantajele si dezavantajele unui Smart TV

Multi dintre cei care isi cumpara un televizor opteaza pentru un model inteligent, de ultima generatie. Daca si tu trebuie sa isi schimbi device-ul acesta si nu te poti hotari daca sa alegi un model Smart sau unul clasic, in cele ce urmeaza vrem sa iti spunem cateva motive pro si contra primei optiuni.Daca vrei sa tii pasul cu tehnologia si tot ce mai apare nou, fara doar si poate trebuie sa iti cumperi un Smart TV. Motivele sunt multe si le vom spune pe cele mai populare:Posibilitatea conexiunii la Internet - daca pana acum nu ai avut sansa sa-ti conectezi la net TV-ul, cu un model inteligent poti face asta. Cauti reteaua, treci parola si dupa te poti bucura de navigat pe tot felul de site-uri, platforme de filme online si tot ce te mai intereseaza.Multiple aplicatii - televizoarele Smart au preinstalate o multime de aplicatii interesante pentru filme si nu numai, care te ajuta sa ai o experienta si mai placuta. In plus, poti si descarca altele care te intereseaza, din magazinul special pe care-l vei gasi cu usurinta in meniu.Permite conexiuni multiple cu alte gadgeturi - acum e mai simplu ca oricand sa conectezi la TV tot felul de device-uri, de la laptop si consola, la ceas inteligent si telefon. Probabil pe multe le puteai intrebuinta si cu un televizor ce are tot felul de porturi, dar nu e inteligent, insa, prin cablu. La cele smart poti face asta de multe ori prin intermediul tehnologiei wireless.Pot avea tot felul de functii interesante - nu trebuie ignorate nici aceste detalii, care te vor ajuta sa ai o experienta mai placuta: informatii despre programele rulate la TV, posibilitatea schimbarii limbii de redare, urmarirea a doua programe simultan etc.Poti rula si jocuri - daca doresti, poti sa te bucuri si de gaming pe un astfel de device. Bineinteles ca nu vei avea o experienta la fel de rapida si placuta ca la PC sau cand joci de pe consola, dar poti gasi jocuri destul de dragute pe care sa le instalezi in sistem si sa te relaxezi apoi cu ele.Inainte de a face o astfel de achizitie trebuie sa treci in revista si aspectele ceva mai neplacute. Iata la ce ne-am gandit noi:Dificultatea folosirii browserul de Internet - cei mai multi utilizatori de Smart TV sunt nemultumiti de faptul ca aplicatia care trebuie sa permita navigatul pe Internet merge destul de greu. E dificil de folosit, exista multe blocaje si e departe de a fi perfecta.Pret mai ridicat - costurile pentru o astfel de achizitie sunt destul de mari, dar vestea buna e ca sunt totusi in scadere. Vei gasi cu usurinta sa cumperi si televizoare ieftine de acest tip, mai ales daca urmaresti ofertele din magazinele online.Aplicatiile putine pentru tara noastra - aceasta e o alta problema pe care o intampina utilizatorii de Smart TV. Din nefericire nu sunt disponibile atat de multe aplicatii ca in alte tari, ci ele sunt mult mai putine.Daca iti cumperi sau nu un astfel de device, depinde de tine, de cat esti dispus sa investesti si mai ales de ce anume iti doresti de la un televizor.