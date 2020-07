Autoritățile ar trebui să plătească 50% și din salariul tinerilor absolvenți - Comunicat de presă

În condițiile actuale, ar fi benefic ca autoritățile să susțină 50% și din salariul tinerilor absolvenți, nu doar al șomerilor de peste 50 de ani, este propunerea pe care a făcut-o Sorin Poteraș, CEO Schaeffler România, în cadrul celei de-a V-a ediții PACTUL PENTRU MUNCĂ. ÎMPREUNĂ RECONSTRUIM ROMÂNIA, ce a avut loc recent, la Brașov.





”Criza economică a început încă din anul 2019 și numai s-a accentuat din cauza pandemiei de coronavirus. Noi am mai trecut printr-o criză, în anii 2009 – 2010, dar am trecut-o cu bine. Dacă atunci aveam circa 3.000 de angajați, acum avem aproximativ 5.000. Sigur că și pe noi ne-a afectat situația actuală, mai mult în zona automotive, dar, datorită măsurilor luate de Guvern am trecut cu bine peste această perioadă. Schaeffler România produce, în locația din Brașov, în proporție de 20% pentru sectorul automotive și în proporție de 80% pentru alte sectoare industriale”, a spus Sorin Poteraș.





Potrivit acestuia, compania Schaeffler România are o preocupare majoră în a instrui continuu proprii angajați. ”Avem sau participăm la foarte multe programe educaționale. De exemplu, școlarizăm absolvenți de facultate, timp de un an, în cadrul companiei de la Brașov, iar pe cei mai buni 10 îi trimitem un an la specializare în Germania. Împreună cu Primăria Brașov și Inspectoratul Școlar Brașov, alături de alte companii de aici, am înființat și susținem un proiect de mare succes: Școala Profesională Germană „Kronstadt“, în care învață circa 900 de elevi, câte 300 într-un an școlar, ce trebuie angajați la finalizarea cursurilor. Propunerea noastră este ca Guvernul să extindă și la acești tineri absolvenți programul prin care susține 50% din salariul angajaților de peste 50 de ani proveniți din rândul șomerilor”, a mai spus Sorin Poteraș.





O altă soluție avansată de reprezentantul Schaeffler România se referă la timpul redus de lucru. ”Este necesar un parteneriat între angajat, angajator și stat, prin care statul susține jumătate din salariul angajatului, pentru că în acest mod toată lumea are de câștigat: angajatorul beneficiază de o resursă flexibilă, angajatul primește salariul normal, iar statul nu trebuie să plătească ajutor de șomaj”, a precizat Sorin Poteraș.





În cadrul dezbaterii PACTUL PENTRU MUNCĂ. ÎMPREUNĂ RECONSTRUIM ROMÂNIA de la Brașov, reprezentanții patronatelor, sindicatelor, mediului academic, antreprenori, alături de oficiali ai autorităților publice locale și centrale, precum și reprezentanții României în relația cu UE și ONU au evidențiat necesitatea dezvoltării infrastructurii rutiere, digitale, sanitare cât și nevoia de a modifica Codul Muncii pentru a flexibiliza piața muncii în contextul actual de dezvoltare digitală la nivel mondial, debirocratizarea, pentru o construcție durabilă și sustenabilă a unei strategii pe termen lung a pieței muncii.





La finalul a doi ani de dezbateri PACTUL PENTRU MUNCĂ, concluziile și soluțiile constatate în cadrul discuțiilor se vor concretiza într-un acord – Memorandum of Understanding – agreat de participanții la conferințe. Documentul va fi prezentat Guvernului României și Parlamentului și va include principalele soluții identificate pentru o piață a muncii flexibilă, eficientă și competitivă, cu efecte benefice asupra întregii economii, precum și asupra nivelului de trai al românilor.





PACTUL PENTRU MUNCĂ este o inițiativă a Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) și a Federaţiei Patronale Petrol şi Gaze (FPPG), cărora, din 2020, li s-a alăturat, ca partener strategic, Confederația Patronală CONCORDIA. PACTUL PENTRU MUNCĂ își propune să identifice noile provocări de pe piaţa muncii și să vină cu soluții realiste și eficiente pentru realizarea unei Strategii coerente a forței de muncă pe termen mediu și lung.





Partenerii principali ai dezbaterilor PACTUL PENTRU MUNCĂ sunt EM360 și KeysFin, iar partener al evenimentului de la Brașov a fost Grand Hotel Belvedere.





Sponsori principali sunt OMV Petrom, Romgaz și Nuclearelectrica, iar sponsori ai evenimentului au fost D.O Security, Trans.eu, Global Archive Management, Salesianer, Olympus Foods România și Euro Insol SPRL.





Parteneri media sunt Adevărul, AGERPRES, G4Media, Ziarul Bursa, Canal 33 România, Radio România Brașov FM, Capital, EVZ.RO, Profit.ro, Focus Energetic, Revista CARIERE, Energy Industry Review, Energynomics, Insight TAROM, MONEY.ro, The Diplomat-Bucharest, Transilvania Business Magazine, News National, ANAA, ADAA, Ziare.com, Business24, Ultima oră, Bună ziua Bistrița, Radio Brașov, Radio Mix 93,1, Mixtv Brașov, La pas prin Brașov, Iubim Brașovul, Brașov.net, NewsBV, Transilvania 365, Mujer.ro, Fashion8.ro, Ingenius Live, BiziLive TV, Wall-Street.ro, Radar de Media.





Informaţii suplimentare privind proiectul iniţiat de CONAF şi FPPG, sunt disponibile pe www.conaf.ro și www.fppg.ro.