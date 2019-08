Autobuzul turistic etajat va circula pe Drumul Poienii (pe Linia 20)

Descriere foto: Autobuzul etajat, care a fost preluat de RATBV SA de la Consiliul Judeţean, a fost introdus pe traseul liniei 20, care transportă turiştii şi braşovenii în Poiana Braşov; Sursa Foto: Primăria Brașov



Autobuzul etajat preluat de RATBV de la Consiliul Județean, s-a dovedit a fi prea mare pentru străzile din Centrul istoric al Brașovului. Va circula numai pe Drumul Poienii!



Preluat anul trecut de RATBV de la Consiliul Județean Brașov, autobuzul etajat a fost scos pe traseu în 15 august. Conform anunțului RATBV, vehiculul va circula pe linia 20, care asigură legătura între Brașov și Poiana Brașov, în weekend-uri, în sărbătorile legale, precum și în zilele în care se înregistrează cerere pentru acest traseu.



Autobuzul va circula în perioadele în care vremea va fi favorabilă. Daca va ploua, nu va fi permis accesul in partea de sus a autovehiculului. Dacă va ploua, nu va fi permis accesul în partea de sus a autovehiculului. La etajul superior nu se permite călătoria în picioare și este obligatorie purtarea centurii de siguranță.



Plecările din Livada Poștei se fac din oră în oră, la 9.20, 10.20, 11.20 şi aşa mai departe, până la 18.20.



Plecările din Poiana Brașov se fac la orele: 9.50, 10.50, 11.50 şi aşa mai departe, până la 18.50.



Pentru călătoria cu autobuzul etajat se vor folosi aceleași bilete sau abonamente ca și pentru celelalte autobuze de pe linia 20.



Autocarul are 12,1 m lungime și 3,9 m înălțime. Vehiculul are podea joasă pe toată lungimea, fiind ușor accesibil pentru toate categoriile de călători. Are 88 de locuri, dintre care 76 pe scaune și 12 în picioare.



În momentul în care a fost preluat autobuzul de la Consiliul Județean Brașov, reprezentanții primăriei au anunțat că au în plan ca autobuzul să deservească unele trasee spre obiectivele turistice din oraş. Acest lucru nu a fost posibil, pentru că primarul Brașovului, George Scripcaru, a anunțat că „nu îl putem utiliza strict în scop turistic, pentru un tur al orașului, din cauza gabaritului”.



Autobuzul turistic marca AYATS BRAVO, cu motor IRIBUS, a fost fabricat în 2007, iar în 2008 a fost achiziționat cu 300.000 de euro de către Consiliului Județean Brașov, care nu a reuşit însă să îl facă rentabil și nici să îl vândă. După mai multe încercări de vânzare, în luna septembrie a anului trecut, autobuzul etajat a ajuns în curtea RATBV.



„Tras pe dreapta” timp de 4 ani



Încă de la început vehiculul a fost motiv de discuții între consilieri pentru că dimensiunile nu îi permiteau să treacă pe sub poarta Șchei, pentru un traseu complet prin Centrul vechi. În final, traseul aprobat pentru autocarul turistic a fost Aleea de sub Tâmpa – Strada Lungă – Biserica Sf. Bartolomeu – zona Belvedere de pe drumul spre Poiana Braşov – Piaţa Unirii – Biserica Sf. Nicolae – Strada Mureşenilor – Aleea de sub Tâmpa.



Autobuzul n-a mai fost utilizat din 2015, când Consiliul Județean a constatat că sumele cheltuite pentru întreținerea și funcționarea lui sunt mult mai mari decât încasările pe care le are. CJ a luat atunci decizia de a renunța la autobuzul turistic, constatând că anual trebuie să investească în jur de 50.000 de lei pentru întreținerea și documentele necesare funcționării autobuzului turistic etajat, iar veniturile pe care le aduce nu depășesc 20.000 de lei.



După ce a fost primit de RATBV vehiculul a trecut prin mai multe revizii și reparații, astfel că acum corespunde din toate punctele de vedere pentru desfășurarea acestei activități.



Costul unui bilet este de 6 lei, preţul obişnuit pentru Linia 20. Abonamentele emise pentru acest traseu sunt valabile.