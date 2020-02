Austriacul Ştefan Kraft, marele câştigător de Cupă Mondială de la Râşnov

Descriere foto: Zile de poveste pe Valea Cărbunării! Spectacol sportiv de clasă, public de neegalat. Câştigători, etapa 22 februarie 2020; Câştigători, etapa 21 februarie 2020; Sursa: bzb.ro



În week-end-ul ce a trecut a fost sărbătoare a sportului pe Valea Cărbunării din Râşnov, unde vineri (21 februarie 2020) şi sâmbătă (22februarie 2020) s-au disputat, în premieră, două etape masculine de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile!



57 de sportivi din 17 ţări, (inclusiv cei de la vârful clasamentului general, practic „crema” disciplinei), au concurat pe trambulina K90, în prezenţa a mii de spectatori. Aproximativ 8.000 doar pe parcursul zilei de sâmbătă, mai mulţi decât la orice altă competiţie găzduită de Complexul Olimpic.

Atmosfera a fost una ca la marile evenimente sportive, fanii veniţi după mulţi dintre concurenţi, din ţări de pe tot mapamondul, încurajându-şi frenetic favoriţii.



Marele câştigător după acest weekend este austriacul Stefan Kraft, care şi-a consolidat poziţia de lider al Cupei Mondiale, după ce s-a impus sâmbătă. A fost a patra sa victorie din acest sezon şi a 20-a din carieră, cu 270,3 puncte, după sărituri de 103 şi 97,5 metri.



Germanul Karl Geiger a ocupat locul secund în etapa a doua – cu 266,7 puncte (99,5 m şi 96 m), podiumul fiind completat de alt german, Constantin Schmid, cu 260,2 puncte (103 m, 95,5 m).



„Veteranul” austriac Gregor Schlierenzauer s-a clasat pe locul 12, alăturându-se lui Kraft şi Schmid pentru recordul trambuline de la Râşnov, de 103 m.



Polonezul Dawid Kubacki, câştigătorul Turneului celor Patru Trambuline din acest an, s-a clasat pe locul al patrulea, cu 258,6 puncte, iar un alt polonez, multiplul campion olimpic Kamil Stoch a încheiat pe 9.



După etapele de la Râşnov, Kraft (1.433 puncte) şi-a mărit avansul în ierarhia generală în faţa lui Geiger (1.315) şi Dawid Kubacki (1.067).



„Am făcut ceva greşeli în prima etapă de aici de al Râşnov, dar în a doua am reuşit să gestionez mult mai bine situaţia. Am fost motivat şi să ating 103 metri, cea mai bună săritură de pe această trambulină Am avut sărituri bune, m-am simţit foarte bine aici şi sunt bucuros!”, a spus liderul Cupei Mondiale.



Karl Geiger, primul câştigător al unei etape găzduite de România



Vineri, Karl Geiger a fost primul câştigător al unei etape masculine de Cupă Mondială la sărituri cu schiurile găzduite de România. Sportivul a reuşit două sărituri de 100 de metri, care i-au adus un punctaj de 270.3. A fost urmat de conaţionalul său Stephan Leyhe, care a sărit 99, respectiv 97,5 metri (264.7 puncte), iar podiumul a fost completat de Kraft, cu sărituri de 98, respectiv 97,5 metri (264.5 puncte).



Daniel Cacina, 77,5 şi 79 de metri în calificări



Daniel Andrei Cacina, reprezentantul României, a reuşit sărituri decente în calificări, 77,5 metri joi, respectiv 79 metri sâmbătă, însă nu a reuşit să se califice în concursul propriu-zis. Cu toate acestea, vorbim de o prezenţă istorică, sportivul legitimat la CSŞ Dinamo Râşnov fiind primul român care a avut oportunitatea de a sări alături de cei mai buni sportivi ai lumii în propria ţară.





Zile de poveste, cu un spectacol sportiv la înălţime, plus un public de neegalat, lucruri pe care sperăm să le vedem şi în 2021!



„A fost ceva deosebit, din toate punctele de vedere. Ne-am bucurat să vedem atâta lume pe Valea Cărbunării şi credem că eforturile noastre s-au concretizat într-un eveniment frumos, am primit laude, ca şi la etapele de fete. Sperăm să repetăm această figură şi în anii viitori!”, a declarat primarul Râşnovului, Liviu Butnariu.