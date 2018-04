Au obținut victoria, la Victoria

Clasamentul Ligii a IV-a Brașov rămâne neschimbat după a doua etapă a returului. Ocupantele podiumului s-au impus, menținând lupta pentru barajul de promovare.AS SR Braşov a câştigat fără probleme în deplasarea de la Chimia Oraşul Victoria, scor 4-0, continuând astfel să fie lider în Liga a 4-a braşoveană. MVP-ul partidei a fost mijlocaşul Sorin Strătilă, care a reuşit un hattrick. Pe lista marcatorilor şi-a trecut numele şi atacantul Alin Damian, cu 12 minute înainte de final.Din păcate, meciul a fost marcat și de o accidentare a căpitanului lui AS SR, Andrei Poverlovici, care a suferit o comoţie cerebrală în prima repriză, fiind transportat la spital cu ambulanţa. Se pare, însă, că fundaşul îşi va relua antrenamentele în câteva zile.Precizia Săcele a rămas la egalitate de puncte cu AS SR Brașov şi continuă lupta pentru barajul de promovare, după ce a învins, tot în deplasare, cu scorul de 2-1, formația Aripile Braşov. Golurile echipei antrenate de Mihai Stere au fost marcate de Bilivoschi şi Coman.În plus, echipa aflată în urmărirea celor două principale favorite la promovare, Olimpic Zărneşti a câștigat la limită, cu 1-0, pe teren propriu, în fața celor de la Prietenii Rupea.

Inter Tărlungeni 5 – 0 Avântul Dumbrăviţa



Inter Cristian 2 – 2 A.C.S. Steagu Rosu Brasov



A.C.S.M. Codlea 1 – 0 Colţea 1920 Brasov



Olimpic Voila 1 – 3 Carpaţi Berivoi



Cetatea Homorod 1 – 2 Voinţa Hurez



Aripile Braşov 1 – 2 Precizia Săcele



Chimia Oraşul Victoria 0 – 4 AS SR Braşov



Olimpic Zărneşti 1 – 0 Prietenii Rupea



Clasamentul Ligii a IV-a



1. AS SR Braşov 45p



2. Precizia Săcele 45p



3. Olimpic Zărneşti 40p



4. Chimia Oraşul Victoria 33p



5. Inter Tărlungeni 32p



6. A.C.S.M. Codlea 32p



7. Inter Cristian 31p



8. Colţea 1920 Braşov 24p



9. A.C.S. Steagu Roşu Braşov 21p



10. Aripile Braşov 18p



11. Carpaţi Berivoi 16p



12. Avântul Dumbrăviţa 13p



13. Olimpic Voila 12p



14. Cetatea Homorod 12p



15. Prietenii Rupea 9p



16. Voinţa Hurez 6p