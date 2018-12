Au nevoie de ajutor după ce un incendiu le-a distrus casa

Descriere foto: Au nevoie de ajutor după ce au scăpat cu viaţă dintr-un incendiu care le-a distrus casa pentru care au muncit 16 ani prin străinătate; Sursa: fagarasultau.ro; bzb.ro

Au nevoie de ajutor după ce au scăpat cu viaţă dintr-un incendiu care le-a distrus casa pentru care au muncit 16 ani prin străinătate



Un incendiu devastator a transformat în scrum tot ceea ce membrii unei familii au agonisit, casa la care au lucrat mai bine de 16 ani prin străinătate şi lucrurile care se aflau în ea.



Flăcările au izbucnit în noaptea de 31 octombrie 2018, în localitatea Dejani, în jurul orei 2.00. Bunica a fost cea care a simțit prima incendiul, i-a trezit repede pe cei trei nepoţi, de 6, 11 şi 15 ani şi au reuşit să se salveze doar cu hainele de pe ei, după ce au ieşit din casa cuprinsă de flăcări, pe geamul din faţă al casei, singurul care nu era cuprins de foc.



Părinţii copiilor erau la muncă în Germania. La mansardă aveau trei camere, mobilate şi amenajate iar la parter alte trei camere, cu baie şi bucătărie. Focul a distrus tot: mobilier, electrocasnice, centrala pentru încălzit, chiar şi garajul şi şura.



„Am reuşit de am acoperit casa şi am făcut două camere: bucătăria şi o cameră. Ne-a dat primăria lemnul şi ne-au mai ajutat oamenii din sat . În plus, am mai avut şi noi nişte bani”, a explicat proprietarul, Cornel Iancu.



Deşi au reuşit să-şi amenajeze o cameră unde stau toţi cinci, familia are încă nevoie de ajutor, după ce toate lucrurile lor au fost făcute scrum, mai ales că s-au acumulat şi datorii, în urma lucrărilor efectuate.



Cei care vor să îi ajute în vreun fel, îi pot contacta la numărul de telefon 0752 413 362 sau în loc. Dejani, com. Recea, numărul 98 B.