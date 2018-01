Au început înscrierile pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat

Descriere foto: Înscrierile pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat au loc în perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018



Înscrierile pentru susţinerea examenului de Bacalaureat în prima sesiune au început astăzi luni, 29 ianuarie 2018 şi durează până pe 2 februarie 2018, conform calendarului aprobat de ministerul Educaţiei.



La examenul de bacalaureat se pot înscrie atât candidaţii din seria curentă, cât şi cei din seriile anterioare, care nu au promovat examenul de bacalaureat.



Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de MECTS, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.



Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat să funcţioneze provizoriu se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.



Înscrierea candidaţilor pentru examenul de bacalaureat se face, prin fişă-tip informatizată, la secretariatele liceelor pe care aceştia le-au absolvit, numai în perioada prevăzută în calendarul examenului, după cum urmează:



a) pentru candidaţii din seria curentă, profesorii diriginţi întocmesc tabele de înscriere la prima sesiune de bacalaureat, în conformitate cu evidenţele din licee. Tabelele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor. Odată cu tabelele, profesorii diriginţi depun şi fişa-tip informatizată, tipărită şi semnată de fiecare candidat, în care acesta îşi asumă opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere, la care doresc să susţină examenul de bacalaureat.



b) pentru candidaţii din anii precedenţi, înscrierea se face, de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o, pe baza actelor prezentate de aceştia (certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie, un act de identitate, foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor).



c) pentru candidaţii din seriile anterioare, în situaţia schimbării domiciliului în altă localitate, menţionată ca atare în buletinul/cartea de identitate, candidaţii se pot înscrie pentru a susţine bacalaureatul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu al candidatului. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Educaţie și Învățare pe Tot Parcursul Vieții.



Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare din probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una/la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta ştampila acesteia.





Prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat 2018 începe pe 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).



Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 13 februarie 2018 şi va fi urmată de evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 - 15 februarie 2018).



În zilele de 16, 19 şi 20 februarie 2018 este programată evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va desfăşura evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (proba C).



Prima probă scrisă - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie 2018. Proba la Limba si literatura maternă - Eb) este programată marţi, 26 iunie 2018, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie 2018. Ultima probă scrisă - la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - se va desfăşura joi, 28 iunie 2018.



Afişarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie 2018 (până la ora 12:00) şi e urmată de depunerea contestaţiilor (orele 12:00 - 16:00).



Între 5 şi 8 iulie 2018 vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie 2018.