Au început cursurile gratuite de marketing digital pentru studenți

Descriere foto: „Academia de Online”, cursuri gratuite de marketing digital pentru studenții de la Comunicare și Relații Publice din Brașov



Programele de pefecționare se adresează studenților din primul an, de la Comunicare și Relații Publice.



Agențiile brașovene The Pharmacy și Romanian Copywriter, în parteneriat cu Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Sociologie și Comunicare au lansat astăzi, 26 februarie 2018 programul „Academia de Online”, un curs gratuit dedicat studenților de anul I care își doresc o carieră în marketing online.



„Scopul programului este să le deschidă perspectivele studenţilor de anul I în domeniul marketing-ului digital, oferindu-le şansa să dobândească aptitudini pe care ulterior să le pună în practică într-o viitoare carieră”, explică iniţiatorii.



Programul le oferă posibilitatea studenților de la Comunicare și Relații Publice, anul I, să își echivaleze cele 90 de ore de practică obligatorii prin urmarea cursurilor desfășurate în cadrul laboratorului de informatică din cadrul facultății și prin activitatea organizată la sediul agențiilor partenere.



Celor mai buni cursanți li se va oferi și posibilitatea de angajare în regim part-time.



„Academia de Online” se află la prima ediție și este primul curs gratuit de inițiere în marketing digital susținut de specialiști în domeniu pentru studenții Facultății de Comunicare și Relații Publice din Brașov. Programul are loc în perioada 26 februarie – 25 mai 2018.



Ideea organizării acestui curs aparține unui grup format din trei tineri antreprenori, absolvenți ai Universității Transilvania din Brașov, care în prezent activează în agenții locale. Scopul programului este să deschidă perspectivele studenților de anul I în domeniul marketing-ului digital, oferindu-le șansa să dobândească aptitudini pe care ulterior să le pună în practică într-o viitoare carieră.



Academia de Online este organizată în trei module, împărțite pe durata a 12 săptămâni. Acestea sunt alcătuite dintr-o parte teoretică și una practică, unde studenții vor pune în aplicare cunoștințele proaspăt dobândite.



Cele trei module ale Academiei de Online sunt:



Content Marketing: studenții vor avea ocazia să învețe despre cum se creează conținutul pentru mediul online, cum se optimizează un website și care este procesul de creație pentru o campanie publicitară online;



Facebook Ads: acest modul include cursuri pe teme precum crearea campaniilor de Facebook, alegerea audienței pentru reclame, administrarea și optimizarea campaniilor;



Google AdWords: al treilea modul din cadrul Academiei de Online include patru cursuri despre ce înseamnă și cum se utilizează Google AdWords, cu exemple practice pentru promovarea online a unei companii sau organizații.



Prima ediție a Academiei de Online este un proiect pilot care se adresează cu precădere studenților din primul an al programului de studii Comunicare și Relații Publice, dar este deschisă și altor studenți sau masteranzi dornici să se specializeze în comunicarea digitală și marketing online.



Deoarece numărul de locuri este limitat, selecția studenților participanți a fost făcută în mod foarte strict împreună cu coordonatorul activității de practică din cadrul facultății.



Pentru edițiile viitoare, organizatorii plănuiesc extinderea categoriilor de studenți care pot participa la cursurile Academiei și au chiar în vedere organizarea unui curs similar și pentru absolvenți.



Cursurile din cadrul Academiei de Online vor fi susținute de către tinerii care au avut inițiativa acestui proiect: Ovidiu Bălcăcian, cofondator The Pharmacy, Laurențiu Mihai, cofondator The Pharmacy şi Cătălin Ionașcu, fondator Romanian Copywriter.



Toate exemplele și exercițiile din cadrul cursurilor vor fi preluate direct din experiența trainerilor, care activează deja de peste 6 ani în domeniul marketing-ului digital.



Academia de Online este organizată de agențiile The Pharmacy şi Romanian Copywriter, cu sprijinul oferit de Universitatea Transilvania din Brașov și Facultatea de Sociologie și Comunicare.