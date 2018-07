Au fost montate separatoare de sens pe axul drumului, între Ghimbav şi Codlea

Descriere foto: Drumarii braşoveni au montat separatoare a sensurilor de mers pe tronsonul dintre Ghimbav şi Codlea al DN 1; Sursa: bzb.ro



Drumarii braşoveni au montat separatoare a sensurilor de mers (stâlpişori lamelari şi parapete de plastic) pe tronsonul dintre Ghimbav şi Codlea al DN 1, în zona de intersecţie cu un drum pietruit care face legătura cu o balastieră.



Decizia a fost luată după ce s-a constatat că mulţi şoferi nu ţineau cont de marcajul rutier (linia dublă continuă) şi virau spre sau dinspre acest drum punând în pericol siguranţa rutieră.



Potrivit declarației şefului Secţiei de Drumuri Naţionale Braşov, Horia Stancu, pe întreg tronsonul dintre cele două localităţi ar urma pe viitor să se pună parapete de beton de tip New Jersey (cum sunt cele montate la ieşirea din Codlea spre Vlădeni sau pe DN 11, între Braşov şi Hărman) în vederea creşterii siguranţei rutiere.



„În urma discuţiilor pe care le-am avut cu conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Braşov, am decis ca până la momentul în care vom face achiziţia de parapete din beton, în această intersecţie, unde s-au produs chiar şi unele accidente, să montăm provizoriu astfel de stâlpişori lamelari şi parapete de tip New Jersey din plastic, tocmai pentru ca să nu mai existe incidente în trafic”, a explicat Horia Stancu.



În perioada următoare se vor mai derula şi alte lucrări în vederea creşterii siguranţei circulaţiei de pe drumurile naţionale, fiind în derulare un program amplu de eliminare a punctelor negre (considerate astfel din cauza numărului crescut de accidente de circulaţie). Acțiunea presupune montarea de parapete despărţitoare şi pe alte tronsoane de drum.