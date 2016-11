Au fost licitate „Căsuţele” din „Târgul de Crăciun” din Piaţa Sfatului

Descriere foto: Căsuţe de Craciun în Piaţa Sfatului; Sursa: bzb.ro



Căsuţa cu vin din Piaţa Sfatului a fost şi în acest an „vedeta” licitaţiei. Comercianţii au supralicitat de 50 de ori preţul de pornire.



52 de comercianţi s-au înscris în acest an în cursa pentru ocuparea uneia dintre cele 40 de căsuţe disponibile la ediţia din acest an a Târgului de Crăciun din Piaţa Sfatului, care se va deschide în 6 decembrie 2016.



Având în vedere că cererea a fost mai mare decât oferta, comercianţii au trebuit să depună ofertele în plicuri închise, municipalitatea braşoveană atribuind căsuţele celor care au propus cele mai mari tarife.



Ca şi anul trecut, cea mai mare concurenţă a fost pentru spaţiile comerciale în care se pot vinde băuturi, pentru cele două căsuţe disponibile fiind depuse şase oferte. Potrivit bzb.ro cea mai mare ofertă făcută de unul dintre comercianţi pentru ocuparea unei căsuţe pentru băuturi a fost de 152 lei/mp/zi, faţă de 3 lei/mp/zi cât a fost preţul de pornire. Vânzătorul va avea de plătit 912 lei pe zi pentru ocuparea domeniului public (echivalentul a 228 de pahare cu vin fiert la preţul de anul trecut), chiria totală ajungând astfel la 27.360 de lei pentru întreaga perioadă a târgului, care se va închide în 6 ianuarie 2017. La aceşti bani se adaugă şi taxa de închiriere a căsuţei, care este o sumă fixă.



Anul trecut însă bătălia a fost şi mai mare, iar pentru toneta de băuturi oferta a fost de 312 de lei/zi/metru pătrat, iar acestei sume i s-a adăugat închirierea căsuţei de şase metri pătraţi, care a fost 2.500 de lei (inclusiv TVA). Câştigătorul a trebuit să achite pentru cele 30 de zile ale târgului 56.160 de lei (12.705 euro).



Cea de-a doua căsuţă unde se vor comercializa băuturi în timpul sărbătorilor de iarnă din acest an a fost licitată cu un preţ mai mic, respectiv 100 lei/mp/zi. Cea mai mică ofertă dintre cele 6 depuse a fost de 43,6 lei/mp/zi.





Pentru cele 21 de căsuţe unde se vor comercializa alimente au fost depuse 23 de oferte, însă şi în acest caz preţul a urcat destul de mult. Astfel, ofertele câştigătoare au fost între 15 lei şi 80 de lei/mp/zi, cea mai mică ofertă, care a fost respinsă, fiind de 12 lei/mp/zi.





Cele mai mici chirii, au fost şi anul acesta pentru căsuţele cu decoraţiuni.



Cea mai slabă concurenţă a fost pentru căsuţele unde se vor comercializa decoraţiuni, pentru cele 17 căsuţe fiind depuse tot 23 de oferte, însă preţurile oferite au fost cuprinse între 5 şi 25 de lei/mp/zi. O parte dintre comercianţi, nu au fost dispuşi să ofere mai mult de 3 lei/mp/zi, astfel că au pierdut licitaţia.