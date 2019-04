Au curăţat Spurcata. Liberalii braşoveni au lăsat în urmă 10.000 de metri pătraţi de teren curat

Chiar dacă Braşovul este un oraş turistic, nu toţi locuitorii oraşului conştientizează ce înseamnă acest lucru. Unii aruncă gunoaiele fără să ţină cont că nimeni nu vine să le ridice din acel loc şi că, dacă nu vor exista voluntari care să vină în urma lor, vor rămâne acolo mult şi bine. În urma unor telefoane venite de la mai mulţi locatari din zona străzii Spicului din cartierul Bartolomeu, liberalii braşoveni s-au mobilizat, şi-au pus mănuşile şi au luat câteva sute de saci cu ei pentru a igieniza zona, peste 10.000 de metri pătraţi de teren. „În urma apelurilor cetăţenilor din zonă, am decis să dăm o mână de ajutor la igienizarea zonei de lângă Spurcata, din cartierul Bartolomeu. Ne-am strâns mai multe zeci de persoane şi am trecut la treabă, iar în numai câteva zeci de minute am strâns deja câţiva zeci de saci de gunoaie. Considerăm că este o datorie a fiecărui braşovean să se îngrijească de mediul în care trăim şi să facem tot ce depinde de noi ca să avem un oraş curat şi frumos”, a declarat preşedin ţele organizaţiei municipale a PNL Braşov, Adrian Oprică. „S-a văzut astăzi, că dacă noi am făcut un pas către oameni, şi ei ni s-au alăturat. Trebuie să înţelegem că nici unii şi nici alţii nu putem reuşi singuri şi că împreună chiar putem mişca lucrurile în direcţia pe care ne-o dorim. Din acest motiv, astfel de acţiuni trebuie repetate şi în alte zone”, a mai precizat Oprică. Potrivit acestuia, „terenul are la acest moment o situaţie juridică neclară, motiv pentru care Primăria nu putea interveni pentru a face curăţenie în acea zonă. În aceste condiţii aveam doar varianta unei acţiuni de voluntariat”.

„Am găsit o canapea, multe peturi şi doze, hârtii şi destul de multă mizerie. Dacă pe câmp nu e chiar foarte murdar, pe malul Spurcatei e plin”, ne-a spus unul din participanţii la acţiune. „Suntem de aproape o oră şi am strâns foarte multe gunoaie. Eu înţeleg că fiecare vrea să iasă la iarbă verde, să petreacă, dar, aşa cum aduce de toate cu el, poate lua la final gunoaiele să le arunce în locurile special amenajate, nu pe câmp sau pe malul apei”, a detaliat un alt liberal care a dorit să se implice în această acţiune. Timp de câteva ore, liberalii au strâns mai bine de o sută de saci de gunoi, dar, la final, zona era curată. De acum rămâne ca toţi braşovenii care aleg să iasă în timpul liber aici la un grătar să respecte natura şi pe ei şi să strângă la final resturile, pentru a demonstra că locuiesc într-un oraş civilizat, aşa cum ne place tuturor să ne lăudăm.