Atenție, brașoveni! Încep probele în sistemul centralizat de încălzire

Descriere foto: Serviciul Public Local de Termoficare Brașov a anunțat asociatiile de proprietari abonate că, de joi, 1 octombrie 2020, se vor umple instalațiile pentru efectuarea probelor în vederea pregătirii pentru sezonul rece





Serviciul Public Local de Termoficare (SPLT) Brașov a anunțat asociatiile de proprietari abonate că, de joi, 1 octombrie 2020, se vor umple instalațiile pentru efectuarea probelor în vederea pregătirii pentru sezonul rece.



În fiecare an, probele tehnice încep cu câteva zile înainte de începerea furnizării de energie termică, iar pentru acestea proprietarii de apartamente trebuie să vegheze la respectarea câtorva reguli pentru evitarea inundațiilor sau a altor probleme funcționale care ar putea apărea.



Proprietarii trebuie să verifice etanșeitatea instalațiilor interioare, vanele de serviciu din instalațiile interioare ale asociațiilor, din subsolul blocurilor și respectiv robineții de la calorifere, să fie deschise. Robineții de aerisire aflați la ultimul etaj trebuie să fie închiși, aerisirea instalațiilor urmând a se face controlat după încărcarea rețelelor.



„La ora actuală, legea spune că, în intervalul 22:00 – 6:00, trebuie să am trei nopți consecutive cu temperaturi sub 10 grade Celsius. După îndeplinirea acestei condiții legale va trebui să furnizam energie termică, de-asta ne apucăm de pe acum de probe, astfel încât, când se va îndeplini această condiție, noi să putem funcționa în parametri normali de presiuni, temperaturi și așa mai departe”, a explicat directorul SPLT Brașov, Mircea Marin.



Potrivit acestuia, proprietarii care s-au debranșat ilegal nu vor putea să se plângă că au fost inundați, deoarece ar fi trebuit să anunțe debranșarea.



Mircea Marin mai spune că nu se pune problema ca la Brașov să ne confruntăm cu o situație similară celei de la București, unde cetățenii rămân frecvent fără apă caldă sau căldură.