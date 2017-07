Atelier de creație artistică. Învățăm să realizăm obiecte noi prin reciclare creativă!

Descriere foto: Obiect realizat prin tehnica de reciclare creativă; Sursa: iubescbrasovul.ro



Pentru că ne place să traim într-un ambient placut și să respirăm un aer curat, brașovenii sunt va inviți să ia parte cu mic cu mare, sâmbătă pe 15 iulie 2017 la un curs inedit: un „Atelier de Reciclare Creativa-Papier mâché”.



Cei prezenți vor învăța să recicleze folosind o tehnică specială tot ce înseamnă jurnale, hârtie, cofrage de ouă, cartoane, confecționând din ele diverse obiecte decorative: papuși, animale, casuțe, etc.



Tot ce trebuie să facă doritorii de învățăminte noi e să fie prezenți și creativi!



În cadrul atelierului, cursanților le vor fi puse la dispoziție ideile, ajutorul specializat, cât și materialele necesare confecționării diverselor obiecte (precum adezivi, sârme, materialele de pictură).





Atelierul de creație are loc sub îndrumarea aristei Corina Baroianu, pe str. Dobrogea nr. 9, Brașov, sâmbătă 15 iulie 2017, în intervalul 14:00-18:00.



Preț înscriere - 35 de Lei.