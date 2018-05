Astăzi se sărbătorește „Ziua mondială a libertății presei”

Descriere foto: La 3 mai, în fiecare an, este celebrată „Ziua mondială a libertății presei”. Astăzi are loc a 25-a aniversare!



La 3 mai, în fiecare an, este celebrată „Ziua mondială a libertății presei”.



Marcarea acestei zile reprezintă o oportunitate pentru a evidenția principiile fundamentale ale libertății presei, pentru a evalua starea de libertate a presei în întreaga lume, pentru a apăra independența mass-mediei și pentru a le aduce un omagiu ziariștilor care și-au pierdut viața în timp ce își exercitau profesia.



În această zi de 3 mai 2018 pe întreg mapamondul au fost organizate evenimente speciale dedicate libertății presei și profesiei neîngrădite de jurnalist.



Ziua mondială a libertății presei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, în 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a 26-a sesiunii a Conferinței Generale a UNESCO în 1991. ONU a recomandat marcarea acestei zile pentru a aduce în atenția publică importanța și necesitatea respectării libertății de exprimare, conform articolului 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului: „Orice om are dreptul la libertatea opiniilor și a exprimării; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat”.



Anul acesta Conferința Internațională dedicată Zilei Mondiale a Libertății Presei a avut loc în Accra, capitala Ghanei și a fost organizată de UNESCO în parteneriat cu guvernul ghanez. Presedintele Ghanei, Nana Akufo-Addo, a participat la eveniment.



Sute de manifestari au fost organizate în acelasi timp la nivel mondial.



Tema generală a conferinței din acest an are un slogan care s-ar traduce prin ceva de genul... „Jurnalismul ține «puterea» sub control” („Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law”).



Cei care au ținut cuvantari și-au prpus să analizeze atât interacțiunea dintre mass media și „putere”, cât și rolurile mass-mediei în dezvoltarea transparenței și asumării responsabilității în modul de guvernare.



Peste 700 de persoane au participat la această conferință ce este împărțită în 18 sesiuni cu teme variind de la interzicerea accesului la internet, la hărțuirea sexuală și protocoalele necesare pentru asigurarea siguranței jurnaliștilor. Printre membrii participanți s-au numărat șefi de state, miniștrii, reprezentanți ai companiilor media, jurnaliști dar și reprezentanți ai societății civile.



Unul dintre mesajele cheie ale conferinței a fost „Jurnalismul și informațiile de încredere țin puterea sub control și protejează procesele democratice”.



Tot astazi, în data de 3 mai, în cadrul aceleiași conferințe a fost acordat Premiul Giullermo Cano pentru Libertatea Presei. Anul acesta juriul l-a desemnat câștigător pe foto-jurnalistul egiptean Mahmoud Abu Zeid, care se află în arest din data de 14 august 2013.



Începând cu 1997, „Premiul Mondial pentru Libertatea Presei UNESCO / Guillermo Cano”, în valoare de 25.000 de dolari, este decernat în fiecare an pe 3 Mai unei persoane, organizații sau instituții ce se remarcă prin contribuția esențială la apărarea sau promovarea libertății presei, oriunde în lume.



Premiul poartă numele jurnalistului columbian Guillermo Cano, asasinat în 1987, pentru că a denunțat activitățile traficanților de droguri din țara sa. Juriul internațional este alcătuit din paisprezece jurnaliști profesioniști și directori de publicații din toată lumea.



Așadar, astăzi sarbatorim „Ziua mondială a libertății presei”.



Sistemele judiciare din întreaga lume trebuie să fie consolidate, concentrându-se în principal pe protejarea libertății de exprimare și a siguranței jurnaliștilor. Trebuie să se pună accentul pe „cei trei P” în asigurarea unui mediu sigur pentru acest domeniu de activitate: prevenirea violenței împotriva mass-mediei, protecția jurnaliștilor aflați în pericol și urmărirea penală a autorilor de crime comise împotriva profesioniștilor din domeniul mass-media.



O societate nu poate fi considerată avansată daca nu se bucură de o presă liberă, care să poată funcționa firesc, neîngrăfită și nesingherită!

Așadar să le spunem astăzi LA MULȚI ANI jurnaliștilor, profesioniștilor din mass-media și în general oamenilor de presă! Le dorim să-și poată exercita întotdeauna bine, în sigranță și liberi profesia, în slujba omului, a dreptății ... și ce e mai important, a adevărului!