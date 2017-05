Astăzi, 2 Mai este „Ziua Națională a Tineretului din România”

Descriere foto: 2 Mai este „Ziua Națională a Tineretului din România”



Dintotdeauna, chiar și în perioada de dinainte de Revoluție, ziua de 2 Mai, ziua care urmează imediat după Sărbătoarea Muncii îi este dedicată tineretului din țara noastră.



2 Mai a devenit și prin termeni consfințiți prin lege ziua tinerilor din România.



Conform Legii nr. 425/din 25 octombrie 2004, ziua de 2 Mai a devenit „Ziua Națională a Tineretului în România”.



La 2 mai, din 2005 încoace, celebrăm „Ziua Națională a Tineretului”. În perioada comunistă aceasta fusese singura zi de sărbătoare legală pentru tineret. 2 mai era pe atunci - „Ziua Tineretului Comunist ”. Dar se organizau și pe atunci festivități în cinstea tinerilor, poate cu mai mare amploare chiar decât acum. Doar că în acele vremuri acțiunile erau mai mult propagandistice.



În prezent, cu prilejul „Zilei Naționale a Tineretului din România”, în toată ţara sunt organizate evenimente sportive, culturale şi artistice. La această dată sunt puse la cale și prezentate, prin mijloacele de informare în masă, activități sociale, culturale, artistice și sportive care vizează domeniile de interes ale tineretului.



Autoritățile (atât centrale, cât și locale) care au atribuții în domeniul tineretului trebuie să acorde în fiecare an sprijin material, financiar și organizatoric evenimentelor prilejuite de marcarea acestei zile.



De asemenea, legea prevede ca Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune să difuzeze, timp de o saptamana (în perioada 26 aprilie-2 mai), emisiuni despre problematica tineretului.



Începând din 2016, s-a stabilit ca anual, un oraș din România să primească titlul de Capitala Tineretului din România. Capitala Tineretului din România funcționează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului, organizând un program național general și amplu destinat tinerilor.



Desemnarea acestui oraș se face în urma unui concurs, iar orașul respectiv este apoi sprijinit financiar, ca să organizeze tot felul de manifestari pentru tineri.



Primul oraș din România desemnat Capitala Tineretului din România este Timișoara, care a deținut acest statut în perioada 2 mai 2016 — 1 mai 2017.



Începând de astazi, 2 mai 2017, Capitala Tineretului din România este Municipiul Bacău.



Bacăul va fi Capitala Tineretului din Romania până la 1 mai 2018, perioadă în care atât municipalitatea, cât și Federația Tinerilor din Bacău își propun să organizeze peste 100 de evenimente și peste 1.500 de activități, cu 344.000 de beneficiari, fie ei locali sau naționali, și peste 1.800 de voluntari.



Ediția din acest an a programului se desfășoara sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Klaus Iohannis.



Așadar, după Timişoara, Bacăul devine – de astăzi – Capitala Tineretului din România.



La nivel mondial, tinerele generaţii sunt sărbătorite la 12 august.



Astazi e ziua tineretului de la noi din țară. Le dorim tinerilor să fie capabili să aducă un suflu proaspăt țării noastre. LA MULȚI ANI tinerilor, LA MULȚI ANI celor care se simt tineri, LA MULȚI ANI tineretului din România!