Asociația Rază De Speranță în intervenția și terapia TSA

Servicii specializate de recuperare si suport emotional destinate copiilor cu autism și familiilor acestora Proiect finanțat în cadrul programului ÎN STARE DE BINE – Program pentru ONG-uri susținut de Kaufland si implementat de FDSC





Pe parcursul a cinci luni, în perioada 13.07.2020 – 12.12.2020, 55 de beneficiari ai organizației, copii si adolescenți cu tulburări din spectrul autist si tulburări asociate, au beneficiat de servicii psihoterapeutice de recuperare si materiele educaționale si psihoterapeutice adaptate nivelului de dezvoltare, prin asigurarea unui număr de 55 de S.O.S BOX; deasemenea, aparținatorii copiilor si adolescenților au beneficiat de servicii de sprijin emoțional si consiliere psihologica avand ca scop creșterea accesului la servicii specializate pentru persoanele cu dizabilități in vederea recuperarii psihomotice si facilitării incluziunii sociale, la servicii de sprijin specializat destinate familiei pentru traversarea situațiilor dificile cu care se confruntă, îmbunătățirea vizibilității problematicii copiilor si adolescenților cu tulburări din spectrul autist și tulburări asociate.







Pe parcursul derulării proiectului a fost dezvoltat grupul online – facebook „Voluntari Rază de speranță - resurse educaţionale” unde 8.300 de membrii au avut acces la resurse educaționale, psihoeducaționale, informații și soluții pentru probleme punctuale, gruo online destinat atât aparținătorilor persoanelor cu TSA cât și altor persoane interesate. De ce proiectul #AJUT – Reconnect Autim? In plină pandemie de coronavirus zeci de beneficiari ai centrelor de zi, in speța, copii si adolescenti cu TSA si tulburari asociate nu au avut acces la servicile de psihoterapie de sprijin in vederea recuperarii, zeci de parinți si apartinători sunt in risc de vulnerabilitate psihică, socială si financiară. Mii de beneficiari diagnosticați cu autism și alte dizabilități au fost în această perioadă prizonieri în propriile case unde înregistrează regrese, pierzând abilități câștigate cu ani grei de terapie susținută financiar de părinți si ONG-uri. Din respect pentru beneficiarii noștri si familiile acestora, greu incercate, am decis sa nu ne suspendam activitatea, să susținem continuitatea procesului de recuperare psihoterapeutic, si sa oferim parintilor/apartinatorilor sprijin, suport emotional si consiliera psihologică.



















Pentru mulți copii și adolescenți din România, activitatea online poate fi cu adevărat dificilă. Lipsa interacțiunii cu celălalt, absența ritmului zilnic și izolarea de lumea reală influențează puternic dezvoltarea personală și socială - iar pentru copiii și tinerii cu autism, lucrurile sunt mult mai complicate.







De ce? „Impactul izolării si restricționarea accesului la servicii specializate asupra copiilor cu tulburari de neurodezvoltare creste discontactul psihic si capacitatea de comunicare, se accentueaza simptomele de incadrare in T.S.A., se accentuează si intensifică rigiditățile comportamentale, ritualurile zilnice, scade calitatea stimulării in terapiei, apare stagnarea sau regresul in dezvoltarea globala, intervenția neadecvata în problemele comportamentale ale copilului duce la dobândirea unor noi comportamente disfuncte și accentuarea celor existente, crește timpul de expunere al copiului la ecrane ceea ce are consecinta intensificarea simptomelor TSA. Deasemenea, datorită strategiilor de coping disfuncte pe care le utilizează parinții plus anxietatea si stările de panică scade calitatea de viața al familiei, implicit relația cu copilul, copilul va prelua anxietatea membrilor familiei, apar stari de nervozitate si agitație psihomotrică(in special în ADHD), crește anxietatea patologica datorita schimbărilor survenite in programul lor zilnic, se accentueaza hiperesteziile senzoriale(sensibilitațile senzoriale) deoarece cantitatea de stimuli la care este expus copilul scade, abilitățile de reciprocitatea socială se deterioreaza”





Despre Asociația Rază De Speranță În Intervenția Și Terapia TSA





Inființată in anul 2012, organizația are ca misiune promovarea si apărarea drepturilor și intereselor persoanelor cu tulburare de spectru autist/tulburări asociate și a familiilor acestora, prin identificarea precoce, intervenția, recuperarea şi ameliorarea calităţii vieţii şi funcţionării sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, precum si susținerea actiunilor in vederea imbunatatirii vizibilitatii sociale a acestora.





