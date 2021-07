Asociația European Events and Festivals, împreună cu partenerii săi, invită brașovenii la deschiderea oficială a primei ediții a Târgului de Cicloturism

Asociația European Events and Festivals, împreună cu partenerii săi, invită brașovenii la deschiderea oficială a primei ediții a Târgului de Cicloturism, care va avea loc la Brașov, pe Aleea de Sub Tâmpa (Aleea Tiberiu Brediceanu – între str. Suișul Castelului și Bastionul Funarilor), în data de 2 iulie 2021, ora 11:00.



Târgul de Cicloturism de la Brașov, care se va desfășura în perioada 2-4 iulie, are scopul de a promova Zona Metropolitană Brașov și județul Brașov impreună cu împrejurimile sale, ca o destinație de turism activ, menită să ofere vizitatorilor și turiștilor multiple posibilități de a-și petrece timpul liber într-un mod plăcut și interesant totodată.



Diversitatea ofertei de turism a Brașovului face posibilă împletirea mai multor forme de turism: cultural, activ, rural, în natură, de city break, care pot fi practicate și savurate de pe de bicicletă.



În acest sens, Târgul de Cicloturism Brașov are ca obiectiv principal promovarea Brașovului și a județului Brașov, ca destinație de excelență pentru cicloturism, alături de promovarea bicicletei ca mijloc de mobilitate și agrement pentru turiști.



La târg participa agenții de turism care ofera tururi de cicloturism, firme care inchiriază biciclete electrice, scolio de mountainbike si primariile Codlea și Râșnov alaturi de asociatile de turism locale care vor prezenta noile trasee de bicicletă.



Cicloturismul a crescut exponential in perioada pandemica si a devenit un megatrend turistic pe tot globul.



Prin acest târg de promovare a cicloturismului se alătură și Brașovul oraselor turistice moderne care promovează aceasta formă de turism ecologic și sustenabil.







Programul Targului de Cicloturism Brașov 2021





Vineri 02.07.2021



11:00 – 12:00 Deschidere oficiala cu conferință de presă



12:00 -16:00 Program B2B



16:00 - 20:00 Program cu Biketest pentru brasoveni si turisti



Sambata 03.07.2021



10:00 - 20:00 Program cu Biketest si Bikeshow



Duminica 04.07.2021



10:00 - 16:00 Program cu Biketest si Bikeshow