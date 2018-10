Asfaltările pe DN 1, în zona Predeal, continuă și săptămâna aceasta

Descriere foto: Asfaltările pe DN 1, în zona Predeal, continuă și săptămâna aceasta



De săptămâna trecută, drumarii brașoveni au demarat lucrările de reaparație a tronsonului din DN 1, de la intrarea în județul Brașov dinspre București. Iar săptămâna aceasta restricțiile de drum continua în zona Predeal.



Tronsonul în curs de reparație are o lungime de aproximativ 2 kilometri și ținând cont că acea porțiune din cel mai circulat drum din ţară prezenta degradări accentuate a fost necesară turnarea de covor asfaltic. Săptămâna trecută s-au turnat 3.300 de metri pătrați de asfalt nou, iar lucrările sunt estimate să dureze în total două săptămâni.



După cum au declarat reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, totul depinde însă de vreme, ținând cont că dacă temperaturile sunt prea scăzute, nu se poate turna asfalt. De asemenea, drumarii susțin că nu pot executa pe timp de noapte aceste lucrări, tocmai din cauza temepraturile scăzute. Lucrarile pot intra în prelungiri, din cauza frigului.



„Lucrările sunt realizate în procent de 35 – 40%, până acum. Au existat reproșuri la adresa noastră, pentru că nu facem lucrările noaptea. Temperaturile scăzute sunt un motiv, deoarece noaptea temperaturile scad sub 5 grade și nu se poate asfalta când sunt sub 10 grade. Un alt motiv este și traficul greu care noaptea este permis pe acest sector de drum, iar mașinile de mare tonaj sunt mult mai greu de dirijat și deviat. De asemenea, lucrările pe timp de noapte nu sunt recomandate în zone fără iluminat public din motive de siguranța circulației”, a precizat Robert Elekes, reprezentantul DRDP Brașov.



Prin urmare și în această săptămână, până joi se va lucra la asfaltarea DN 1.



Restricţii de circulaţie pe DN 1, la Predeal:





Pentru a se putea derula lucrările în condiţii optime se va circula restricţionat pe câte un sens de mers, traficul fiind dirijat cu semafoare. Restricţii vor fi până joi, de dimineaţă de la ora 8.00 şi până la ora 17.00. Seara şi noapte se va circula în condiţii normale. Restricţiile vor fi ridicate în fiecare zi, după ora 17.00.