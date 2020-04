Asfalt nou pe DN 11, între municipiul Braşov şi graniţa cu judeţul Covasna

Descriere foto: Profitând de starea de urgenţă, care a redus simţitor traficul rutier, se lucrează intens pe DN 11. Sectorul Braşov - Bacău a intrat în etapa de turnare a covorului asfaltic; Sursa: bzb.ro



13 km de asfalt în judeţul nostru, 23 km de asfalt nou între Târgu Secuiesc şi Oituz!



Începute în 6 aprilie 2020, reparaţia sectorului din judeţul Braşov a DN 11 (Braşov - Bacău) a intrat în etapa de turnare a covorului asfaltic.





Drumul, care face legătura între Transilvania şi Moldova, era destul de degradat, astfel că la începutul acestui an drumarii braşoveni au ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie pentru aducerea lui într-o stare bună este turnarea unui nou strat de asfalt. Practic, a precizat şeful Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov, Horia Stancu, în ultimii 15 ani, pe acest drum au fost realizate doar intervenţii punctuale.



„Turnarea acestui covor asfaltic este o lucrare mult aşteptată, iar acum profităm de starea de urgenţă, care a redus simţitor traficul rutier”, a explicat reprezentantul DRDP Braşov.



Pentru a se putea turna noul strat de asfalt se vor lua panourile de beton montate pe mijlocul drumului, însă după încheierea lucrărilor acestea vor fi puse la loc.



Noul strat de asfalt se toarnă pe un segment cu o lungime de 13 km, cuprins între municipiul Braşov şi limita cu judeţul Covasna.



„Lucrările urmează să se termine până la sfârşitul lunii iunie 2020 şi includ, pe lângă turnarea unui covor asfaltic, şi refacerea marcajelor şi a acostamentelor. În paralel se vor reface şi rosturile de dilataţie şi parapetele de pe podul care traversează Râul Negru, în zona localităţii Chichiş”, a mai spus şeful DRDP Braşov.



Un covor asfaltic nou se va turna şi pe un segment de 23 de kilometri din judeţul Covasna, cuprins între localităţile Târgu Secuiesc şi Oituz.



În paralel cu lucrările la DN 11, se pregăteşte şi aşternerea covorului asfaltic de pe DN10 pe o lungime de 10 km, între intersecţia cu DN11 şi localitatea Teliu. Tot anul acesta, DRDP Braşov are în plan plombări pe o suprafaţa totală de 35.000 de mp de drum naţional.



Pe de altă parte, încă din 6 aprilie 2020, când a anunţat începerea lucrărilor la drumurile naţionale, Horia Stancu a precizat că au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea atât a personalului propriu cât şi a angajaţilor firmelor cu care DRDP are încheiate contracte, astfel încât să se evite infectarea oamenilor cu noul coronavirus.