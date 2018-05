AS SR s-a desprins în fruntea Ligii a IV-a + Programul etapei intermediare

AS SR Braşov s-a desprins la cinci puncte în fruntea Ligii a 4-a, după victoria la scor (5-0) de la ACSM Codlea, profitând şi de eşecul rivalei Precizia Săcele, 0-2 la Inter Cristian.Echipa antrenată de Florin Stângă şi Petre Lucian nu a avut vreo problemă la Codlea, dublele lui Poverlovici şi Emanuel Popa, plus golul lui Cocan, aducând un succes lejer, în nota majorităţii partidelor din acest retur.În urma etapei din weekend, pe locul doi al clasamentului Ligii a IV-a a revenit Olimpic Zărnești, cu 52 de puncte, cu un punct mai mult decât formația antrenată de Mihai Stere.Pentru „stegari” urmează astăzi, 2 mai, de la ora 18, o partidă contând pentru etapa intermediară a Ligii a IV-a Brașov, a 22-a a competiției, în care AS SR Brașov o va întâlni pe Olimpic Voila. Meciul va avea loc pe stadionul Tineretului, iar prețul biletelor pornește de la 5 lei.

Inter Cristian 2 – 0 Precizia Săcele

Inter Tarlungeni 3 – 1 Aripile Braşov

Olimpic Zărneşti 4 – 0 Chimia Oraşul Victoria

A.C.S.M. Codlea 0 – 5 AS SR Braşov

Olimpic Voila 2 – 1 Prietenii Rupea

Cetatea Homorod 1 – 0 Avântul Dumbrăviţa

Carpaţi Berivoi 2 – 5 A.C.S. Steagu Roşu Braşov

Colţea 1920 – Voinţa Hurez (lipsă asistenţă medicală)







Clasamentul Ligii a IV-a Brașov



1. AS SR Braşov 57p

2. Olimpic Zărneşti 52p

3. Precizia Săcele 51p

4. Inter Cristian 40p

5. Chimia Oraşul Victoria 39p

6. Inter Tărlungeni 38p

7. A.C.S.M. Codlea 36p

8. A.C.S. Steagu Roşu Braşov 28p

9. Colţea 1920 Brasov 28p

10. Carpaţi Berivoi 25p

11. Cetatea Homorod 19p

12. Aripile Braşov 18p

13. Avântul Dumbrăviţa 16p

14. Olimpic Voila 16p

15. Prietenii Rupea 10p

16. Voinţa Hurez 9p







Programul etapei a XXII-a



A.S. F.C. Precizia Săcele - A.C.S.M. Codlea



A.S. Aripile Braşov - C.S. Inter Cristian



C.S. Chimia Orasul Victoria - A.S. Inter Tarlungeni



A.C.S. Vointa Hurez - A.S.C. Olimpic Zărneşti



AS SR Brașov - A.S. Olimpic Voila



A.S. Prietenii Rupea - A.S. Cetatea Homorod



A.S. Avantul Dumbravita - A.F.C.S. Carpaţi Berivoi



A.C.S. Steagu Rosu Brasov - A.C.S. Coltea 1920 Brasov