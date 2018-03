AS SR Brașov începe returul în fața propriilor suporteri

Sâmbătă, 17 martie, de la ora 11, pe Stadionul Tineretului, AS SR Brașov primește vizita celor de la Aripile Brașov, într-o partidă contând pentru prima etapă a returului Ligii a IV-a Brașov. În meciul tur, elevii lui Florin Stângă și Petre Lucian s-au impus cu scorul de 10-0.La startul celei de-a doua jumătăți a sezonului 2017-2018, „stegarii” ocupă primul loc al clasamentului ligii județene, cu 39 de puncte, fiind la egalitate cu Precizia Săcele, dar având avantajul unui golaveraj mai bun. Podiumul este completat de Olimpic Zărnești, care are 37 de puncte.De cealaltă parte, Aripile Brașov ocupă a zecea poziție, cu doar 18 puncte acumulate în cele 15 partide deja disputate.Meciul dintre AS SR Brașov și Aripile Brașov are loc sâmbătă, 17 martie, de la ora 11, pe Stadionul Tineretului, iar biletele au prețuri cuprinse între 5 și 30 de lei. Biletele se vor putea cumpăra în ziua meciului, începând cu ora 10.

