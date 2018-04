AS SR Brașov a câștigat duelul cu Olimpic Zărnești

AS SR Brașov s-a impus cu scorul de 3-0 în derbiul etapei a 18-a, disputat pe teren propriu, sâmbătă, 7 aprilie, în compania formației Olimpic Zărnești. Golurile victoriei stegarilor au fost marcate de Poverlovici, Strătilă și Vîrlan. Meciul a fost controlat de brașoveni, care pe lîngă cele trei goluri au mai ratat ocazii importante prin Alin Damian, Cocan si Taraș.De cealaltă parte, principala contracandidată a stegarilor la locul de baraj, Precizia Săcele, s-a impus cu scorul de 5-1 în fața celor de la Chimia Orașul Victoria.Astfel, după 3 etape disputate în returul Ligii a IV-a, AS SR Brașov și Precizia Săcele continuă să fie la egalitate de puncte, 48, în fruntea clasmentului Ligii a IV-a. A treia poziție este ocupată de Olimpic Zărnești, care are 40 de puncte, dar și un meci mai puțin - deplasarea din prima etapă a returului, de la Dumbrăvița, urmând a fi jucată la o dată ulterioară.

Precizia Săcele - Chimia Oraşul Victoria 5-1



AS SR Braşov - Olimpic Zărneşti 3-0



Voinţa Hurez - Aripile Braşov 1-0



Prietenii Rupea - Inter Tărlungeni 0-3



ACS Steagu Roşu Braşov - ACSM Codlea 3-0



ACS Colţea 1920 Braşov - Olimpic Voila 10-1



Carpaţi Berivoi - Cetatea Homorod 2-1



Avântul Dumbrăviţa - Inter Cristian 0-5





Clasamentul Ligii a IV-a



1. AS SR Braşov 48p



2. Precizia Săcele 48p



3. Olimpic Zărneşti 40p



4. Chimia Oraşul Victoria 35p



5. Inter Tărlungeni 34p



6. A.C.S.M. Codlea 33p



7. Inter Cristian 32p



8. Colţea 1920 Braşov 27p



9. A.C.S. Steagu Roşu Braşov 24p



10. Carpaţi Berivoi 19p



11. Aripile Braşov 18p



12. Avântul Dumbrăviţa 13p



13. Olimpic Voila 12p



14. Cetatea Homorod 12p



15. Prietenii Rupea 9p



16. Voinţa Hurez 9p