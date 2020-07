Artiști ai Filarmonicii îi vor purta pe brașoveni „Pe aripile cântecului”

Descriere foto: „Pe aripile cântecului”, marți, 28 iulie 2020, la Bastionul Artiștilor, cu Filarmonica Braşov; Sursa: bzb.ro; facebook.com/FilarmonicaBrasov/





„Pe aripile cântecului”. Sub acest generic stă concertul Filarmonicii de marți (28 iulie 2020), începând cu ora 19.00.



Evenimentul va avea loc la Bastionul Artiștilor și-i va aduce în fața publicului pe Soliștii Bogdan Costache – vioară și Ana-Maria Negrea – pian.



Soliștii Bogdan Costache – vioară și Ana-Maria Negrea – pian le propun celor prezenți un Concert Cameral cu un program de excepție, bine conturat ce reflectă dezvoltarea lor artistică.



Ei vor interpreta lucrări de Fr. Kreisler, A. Dvořák, J. Williams, E. Elgar, M. Ponce, S. Rachmaninov, J. Massenet, V. Monti, L. Godowsky – J. Heifetz.



Biletele se vor pune în vânzare marți, 28 iulie 2020 de la ora 17.00, la Bastionul Țesătorilor, prețul unui bilet fiind de 17 lei (10 lei eveniment + 7 lei intrare Bastion).



Evenimentul face parte din proiectul Bastionul Artiștilor – Stagiunea Estivală 2020, inițiat de Muzeul Județean de Istorie Brașov.





Repere profesionale…



Bogdan Costache, fost elev al Liceului de Muzică Tudor Ciortea, este violonistul care, în prima seară a Festivalului Cerbul de Aur, ediția a XIX-a, a interpretat partea solist-instrumentală a piesei „You raise me up“, de pe balconul turnului Casei Sfatului. La varsta de 7 ani își făcea debutul ca solist cu Orchestra Filarmonicii Brașov. În 2004 a devenit membru la „ Colegiul PRO” București, sub îndrumarea prestigioasei soprane Mariana Nicolesco și a violonistului Florin Croitoru, prilej care i-a oferit posibilitatea să susțină numeroase recitaluri în România.



Pianista Ana-Maria Negrea s-a născut în Moeciu de Jos şi a studiat la Liceul de Muzică din Braşov, la clasa cunoscutei şi preţuitei profesoare Corina Ibanescu, cu care a lucrat apoi şi la Facultatea de Muzică a Universităţii de Muzică din Braşov, dând şi examenul de master. Este o foarte bună interpretă de muzică de cameră, dedicându-se artei speciale de a acompania voci şi instrumente în egală măsură. În repertoriul pianistei se regăsesc lucrări de D. Scarlatti, A. Soler, J.S. Bach, F. Haendel, G .Ph. Tellemann, J. Haydn, W.A. Mozart, L. van Beethoven, F. Schubert, F. Chopin, F. Liszt.