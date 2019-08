„ArtFestin” (ediția a doua), în perioada 9-11 august 2019, la Făgăraș

Descriere foto: „ArtFestin” în perioada 9-11 august 2019, la Făgăraș. Director artistic - Irina-Margareta Nistor, invitaţi speciali - Marcel Iureş, Ivan Patzaichin, Eugen Ovidiu Chirovici. Cap de afiș la capitolul muzică în cadrul festivalului va fi trupa „Celelalte cuvinte”; Sursa: zilesinopti.ro; bzb.ro