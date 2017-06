Aristotel Căncescu, la Mix Actual

"Iohannis m-a implorat să nu fac aeroport la Brașov... Am forțat cu pista, ca să nu mai putem da înapoi... Se va face, negreșit. Doar că acum...Veștea nu are bani să îl termine! Are viață grea acum președintele CJ." - Aristotel Căncescu, la Mix Actual.Cui îi pasă că demisionează Căncescu? "Multora, pentru că sunt mulți care gândesc ca mine, chiar dacà tac. Nu se mai face nimic în administrație, la Brașov, nu pentru că Scripcaru sau Veștea nu știu sau nu mai vor, ci de frică. Un primar poate fi profesor de muzică sau inginer, ca mine. Nu te poate apăra de greșeli un jurist care câșigă 1000 de lei pe lună. E nevoie de legi noi, care să protejeze administrația publică. E nevoie de legea răspunderii magistraților, pentru ca să avem procese drepte" - spune fostul președinte liberal.Regrete? Proiectele neterminate, cele terminate și lăsate acum pradă buruienilor, oamenii care l-au trădat. Convingerea ca Brașovul a fost "lucrat", să nu ajungă capitală regională.Cum se simte, cu o salbă întreagă de dosare la gât? Luptă și speră."Când 37 de președinți de consilii județene, din 41, au căzut secerați în lupta "anticorupție" și când nu e nume mare în politica românească, neatins măcar de vreo suspiciune în vreun dosar, nu poți să nu crezi că e vorba de o vânătoare de vrăjitoare" - mai spune Aristotel Căncescu.Românii s-au bucurat enorm la început. Erau sătui de sărăcie și nedreptăți, iar "penalii" erau plimbați cu cătușe, "en fanfare". Acum mulți au început să se dumirească. Alții vor înțelege în timp."Eram copil pe când România a mai trăit asta: în anii '50 "chiaburii" erau decretați dușmanii poporului, iar "elementele dușmănoase" judecate în fața clasei muncitoare" - își amintește politicianul.Urmașii lor câștigă azi averile celor nedreptățiți atunci. Câștigă, unul câte unul și dintre cei plimbați ca ursul în ultimii ani.Cu câteva zile înainte de Congresul liberalilor, Aristotel Căncescu demisionează, după 25 de ani, din partidul pentru care a adus sute de mii de voturi și a câștigat zeci de campanii. Și bate obrazul colegilor... fără de obraz.Ține cu Ludovic Orban, un camarad din vechea gardă, plin și el de răni și cicatrici.Dar, până la urmă, politica nu a fost niciodată un templu de virtuți și principii. E vremea pentru altceva!