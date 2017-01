Aristotel Căncescu la 65 de ani!

Descriere foto: Mix Actual

"La un moment dat te imunizezi și în fața cătușelor, te obișnuiești cu orice rău " - spune Aristotel Căncescu , la Mix Actual.

Ce simte omul purtat , ca sfintele moaște sau ca ultimul criminal, cu cătușe la mâini , prin fața camerelor, după 25 de ani de politică în linia întâi, după zeci de campanii câștigate, cu sute de mii de voturi în buzunar ? Rușine? Teamă? Umilință? Furie? Furie, da. Când știe că niște minciuni l-au adus la limitele condiției umane. Neputință, în fața unor făcături pe care speri să le desfaci. Durere că minciunile au fost spuse de oameni pe care i-ai crescut, politic, la care ai ținut ca la copiii tăi și care te-au vândut, să-și apere alunecările... Dar, de la Cezar încoace, mai tot omul care se ridică își are Brutusul lui... Nu a scăpat nimeni: Iliescu, Roman, Geoana, Ponta, Basescu... Vine rândul fiecăruia la moara cu noroc și nenoroc. Speranță, că adevărul nu are cum să rămână ascuns. Certitudinea că, la un moment dat, brașovenii vor știi să înțeleagă și vor face diferențe. Satisfacția, amară, că nu votul popular te-a scos din politică pe ușa din dos ci jalnice delațiuni..

Aristotel Căncescu împlinește azi 65 de ani. Cu siguranță, nu așa a visat să-i împlinească. Are în urmă două mandate de senator, trei mandate și jumătate de președinte de Consiliu Județean ... Un sfert de secol de politică. Cu lupte grele, cu prieteni falși și cu dușmani adevărați. Ironia sorții, e mai legat azi ca niciodată , de vechii adversari: George Scripcaru, Constantin Niță.. Avantajul unei nenorociri este acela că îți arată adevărata față a oamenilor. Și pe cine contezi. Azi e vremea prietenilor adevărati. Cu unii nu poate vorbi încă, pentru că îi separă dosare și mărturii . Cu alții se va bucura împreună, dezlegați acum de interese vremelnice.

Și pentru că urarea de " La mulți ani!" poate prinde contur speculativ la vremuri tulburi, binevenite rămân urările de sănătate și dreptate, de libertate și izbândă , într-o luptă a cărei miză este chiar ceea ce rămâne în urma unui om care trece...

Aristotel Căncescu, la Mix Actual