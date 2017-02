Scrisoarea lui Aristotel Căncescu către Iohannis: DNA face abuzuri! Judecătorilor le e frică!

Chiar în ziua în care Direcția Națională Anticorupție și-a prezentat bilanțul în prezența președintelui Klaus Iohannis, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov, liberalul Aristotel Căncescu, i-a transmis preşedintelui o scrisoare în care îi arată ceea ce el numește ]represiunea DNA”. El îi amintește președintelui României că este cel care i-a propus să preia PNL-ul și să fie candidatul acestui partid la cea mai înaltă funcție în statul român cu speranța că lucrurile groaznice care se întâmplau în justiție în mandatului Traian Băsescu vor lua sfârșit, după cum scrie Căncescu în scrisoarea care a fost publicată integral de stiripesurse.ro

El îi spune președintelui României că situația în justiție este groaznică și că ideea de justiție e departe de tot ceea ce fac procurorii DNA care își permit chiar să îi țină sub teroare chiar și pe judecători. Iată scrisoarea prezentată de Antena 3 a fostului președinte al CJ Brașov, cercetat de DNA în mai multe dosare pentru fapte de corupție și în care a fost chiar și arestat preventiv.

Vă prezentăm în continuare scrisoarea lui Aristotel Căncescu adresată preşedintelui României:

Domnule preşedinte,

În anii 90, funcţiile de conducere din Justiţie (preşedinţii de tribunale, preşedinţii Curţilor de Apel) erau negociate politic la nivel judeţean, lucru total anormal. Am susținut în Parlament legile care scoteau în totalitate politicul din Justiție.

După aproape 20 de ani, pot să vă spun, domnule Președinte, că România este în situația de a da de urgență legi care să scoată Justiția din politic. Justiția a fost și este folosită pentru plata unor polițe, în cadrul luptei politice.

Nu repetați, domnule Președinte, greșelile pe care le-au făcut Adrian Năstase sau Traian Băsescu , folosind Justiția în lupta politică.

În perioada 2000- 2004, am fost singurul președinte de CJ din România care a rezistat în opoziție, fără a trece la PSD sau fără a fi schimbat în baza unor dosare penale. Cei care au creat acel sistem și au folosit Justiția în acea perioadă aveau să aibă chiar ei probleme grave cu Justiția.

Traian Băsescu a folosit și mai abuziv Justiția în lupta lui politică și a creat un dezechilibru grav între puterile statului.

Foarte multi dintre vechii membrii PDL au folosit această armă, care apoi s-a întors împotriva lor. Acum regretă.

Nu repetați, domnule Președinte, greșelile făcute de Traian Băsescu. Acesta făcea acum câțiva ani referendum pentru desființarea Senatului României- o instituție cu 150 de ani vechime. În 2016, același Traian Băsescu se chinuia să ajungă senator.

Domnule Președinte,

Am fost implicați în același dosar ANI , în care am fost declarați incompatibili la Compania de Apă Sibiu- Făgăraș. Șansa mea a fost că dumneavoastră ați avut termene de judecată înaintea mea și sentința trebuia să fie asemănătoare, cu atât mai mult cu cât eu nu am participat la nici o ședință AGA la Sibiu, am fost doar reprezentat. Am avut colegi, președinți de CJ ( cazul Moloț Mircea), din PNL sau PSD, care și-au pierdut mandatele în spețe identice. Justiția a dat sentințe diferite în spețe identice. Cum vă explicați acest lucru?

Curtea de Conturi a semnalat în 2010 și la Sibiu, la Primărie și la CJ Brașov, că s-au dat coeficienți de actualizare la drumuri fără respectarea legii. La Sibiu nu s-a întâmplat nimic, dar eu m-am ales cu dosar penal care a dus la arestarea mea pentru 4 luni și la pierderea mandatului. În octombrie 2014 am fost reținut pe un referat al procurorilor cu acuze fabricate. Aproape niciuna dintre aceste acuzații nu se mai regăsește în rechizitoriu, pentru că ele nu au fost dovedite. Pentru ca un domn procuror să își pună mai repede steluțe pe umăr, trebuia să fiu luat. Atât în dosarele mele, cât și ale primarului Scripcaru , martorii sunt timorați sau amenințați. Li se cer denunțuri despre Tăriceanu, Băsescu, Scripcaru, Căncescu, pentru a fi lăsați în pace și pentru a nu merge la pușcărie. Am zeci de exemple pe care doresc să vi le prezint personal. Firmele mele, care au creat , în 25 de ani de existență, peste 500 de locuri de muncă și care au virat la buget peste 10 milioane de euro, sunt șicanate și blocate în baza unor „expertize” făcute, la comanda lui Blejnar, de „mega-experți” DNA , care nu cunosc legislație și care nu au cunoștințe elementare despre economia de piață. Salariații nu își pot primi salariile din cauza unor blocaje pe conturi.

În judetul Brașov aveam, în 2006, 15 firme cu capital românesc cu peste 1000 de angajati. Nu mai avem niciuna în prezent. Mentalitatea DNA Brașov este aceea că toți oamenii de afaceri sunt hoți. Și toți politicienii. Sunt convins că ponderea oamenilor serioși sau neserioși este aceeași și în Justiție și în mediul politic.

Domnule Președinte,

Am 65 de ani și, până la 63 de ani, nu am intrat într-o sală de judecată. În administrație se lucrează cu oameni plătiți cu puțin peste 1000 de lei, iar de semnăturile și competența lor, depinde de multe ori libertatea noastră.

Dosarele pe care le avem la Brașov, eu și primarul Scripcaru, au la bază greșeli sau chiar erori procedurale care , majoritatea, nu au generat prejudicii. În schimb, DNA le-a dat o interpretare penală. Acest lucru a făcut ca atât Primăria, cât și CJ să fie blocate, pentru că angajatilor le este teamă să mai semneze ceva. Nici o investiție importantă nu a mai fost făcută în ultimii 3 ani în județul Brașov.

Teama de DNA este și la judecătorii care ne judecă. Acesta este și motivul pentru care am cerut strămutarea proceselor mele din județul Brașov. Singura posibilitate de a ne apăra în fața abuzurilor este art. 283 CP- de represiune nedreaptă. Din păcate, avocații care mă apără, mi-au comunicat că nu există nici un caz în România în care să se fi dat curs unei astfel de cereri. Mai mult, potrivit datelor mele, nici 1% nu au fost măcar analizate. De ce, domnule Președinte?

Scrisoarea mea va fi însoțită de o cerere de audiență, dorința mea fiind aceea de a vă prezenta, în detaliu, cele scrise aici.

Cu stimă, Căncescu Aristotel Adrian