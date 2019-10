Aproape două săptămâni fără maşini, pe o porţiune a străzii Nicolae Titulescu din Braşov

Descriere foto: Se închide complet traficul rutier, pe un tronson din strada Nicolae Titulescu; Sursa: bzb.ro



Compania Apa Braşov a anunţat că marţi, 22 octombrie 2019, vor începe lucrările de modernizare a rețelelor de apă la tronsonul I, cuprins între strada Dorobanţilor şi strada N. D. Cocea. Traficul rutier va fi interzis complet pe această porțiune de stradă în perioada 22 octombrie - 3 noiembrie 2019.



Pentru informarea conducătorilor auto care au intenția să se deplaseze spre strada Nicolae Titulescu, au fost montate 2 panouri de presemnalizare pe Bulevardul 15 noiembrie și unul pe strada Castanilor.



Ce rute alternative există:



În perioada şantierului, circulația va fi posibilă pe străzile Nicolae Titulescu - între Castanilor și Dorobanților – şi pe tronsonul str. Dorobanților – str. Română – str. N.D. Cocea – str. Nicolae Titulescu sau Bulevardul 15 Noiembrie.



Pentru cei care au intenția să se deplaseze dinspre Calea Bucureşti, traficul auto va fi presemnalizat pe Calea București în zona cunoscută cu numele de „Trei alimentare”. Circulația va fi posibilă pe strada Nicolae Titulescu, între Calea București şi str. N.D. Cocea şi poate fi continuată pe str. N.D. Cocea – str. Păun Pincio – str. Dorobanților – Bulevardul 15 Noiembrie.



Accesul pe str. N. Titulescu în zona Castanilor-Dorobanților nu va fi posibil decât dinspre centrul orașului sau dinspre Castanilor.



Pentru ca lucrările să se desfășoare conform graficului, Compania Apa a făcut un apel către şoferi, rugămintea fiind ca din data de 21 octombrie să nu parcheze pe porțiunea cuprinsă între str. Dorobanților și str. N. D. Cocea.



În toată această perioadă, Compania Apa Brașov va transmite în permanență informări referitoare la stadiul lucrărilor, astfel încât să fie cunoscute din timp reglementările de trafic ce vor fi aplicate înainte de începerea lucrărilor, pe fiecare din cele 5 tronsoane (lucrările se vor derula etapizat, până în data de 22 decembrie 2019).



Această lucrare face parte dintr-un contract de reabilitare și extindere a reţelelor publice de distribuție apă potabilă din municipiul Brașov, finanțat prin Programul Operațional de Infrastructură Mare.