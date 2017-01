Aproape două milioane de români își serbează onomastica de Sfântul Ioan

Descriere foto: Sfântul Ioan Botezătorul; Sursa foto: ZiarulClujean.ro



An de an pe 7 ianuarie, creştinătatea, îl cinsteşte cu onorurile cuvenite pe Sfântul Ioan Botezătorul.



În data de 7 ianuarie, după Bobotează, creştinii îl prăznuiesc pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care a propovăduit, în faţa lumii, că Iisus este adevăratul Mesia, trimisul lui Dumnezeu pe pământ.



Sfânta Scriptură vorbeşte despre Ioan Botezătorul, ca fiind Înainte-mergătorul lui Iisus. El propovăduia venirea Acestuia pe Pământ, îndemnând oamenii la pocăinţă.



Considerându-l Proroc, locuitorii din Ierusalim se strângeau în jurul lui, pentru a fi botezaţi de el în Iordan. Ioan le cerea să-şi mărturisească păcatele şi să se pocăiască, spunându-le că el îi botează cu apă, dar cel care va veni după el, adica Iisus, îi va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc. Vestind venirea Mântuitorului, Ioan spunea că acela este mult mai mare şi mai puternic decât el.



Boboteaza şi ziua Sfântului Ioan au fost mereu strâns legate şi reprezintă ultimele mari sărbători din iarnă, în care tot omul petrece.



Pe la sate, în special în Transilvania şi Bucovina există un obicei, numit „Udatul Ionilor”. În Bucovina, la porţile tuturor celor care poartă numele sfântului Ioan se pune un brad împodobit, iar sărbătoritul dă o petrecere cu lăutari.



În Transilvania cei care poartă acest nume sunt purtaţi cu mare alai prin sat până la râu unde sunt botezaţi/purificaţi. În Ţara Făgăraşului, de Sfântul Ioan se „Desfac Cetele de Flăcai”, reunite de Sfântul Nicolae! Cu această ocazie toată lumea participă, de obicei la un bal.



În popor, se spune că Sfântul Ioan botează apele, astfel că, dupa această zi, se va înmuia gerul.



În ziua de Sfântul Ioan, în unele sate din Braşov feciorii din ceată merg cu „zăuritul” – colindă pe la casa fiecărui sătean care poartă numele de Ion.



Ziua Sfântului Ioan înseamnă şi sfârşitul sărbătorilor de iarnă! Se spune că cine nu este vesel în ziua de Sfântul Ioan, va fi trist tot restul anului! Aşa că sunt motive întemeiate, în week-end-ul acesta mai mult ca oricând să petrecem, să ne cinstim aniversaţii şi să ne simţim cu adevărat ca într-o mare sărbătoare!



Ioan este un nume iudaic şi înseamnă „Dumnezeu s-a milostivit”.





Ziua Sfântului Ion Botezătorul reprezintă încheierea oficială a sărbătorilor de iarnă deschise la Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie.



Pentru că Sfîntul Ioan a fost foarte respectat şi iubit, mulţi români îi poartă numele. Numele Sfântului Ioan este foarte raspândit printre români, fiind unul dintre cele mai întâlnite prenume din ţara noastră.



Potrivit statisticilor două milioane de români, vor fi sarbătoriţi mâine, de Sfântul Ioan.





1.420.774 sunt bărbați și 531.197 femei, potrivit statisticilor Direcției pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.



Statisticile arată ca majoritatea românilor care îl au ca patron spiritual pe Sfântul Ioan, poartă numele de Ioan, apoi urmează ca pondere Ion şi după Ionuţ.



De asemenea, avem şi o mulţime de români care poartă în Cartea de Identitate numele Ionel, Nelu sau Ionică.



Numele Sfântului Ioan, cel dintai Prooroc, este purtat şi de femei, cele mai multe numindu-se Ioana şi urmând apoi Ionela, Nela, Oana şi Ionelia.



Şi Braşovul nostru are 70 de mii de sărbătoriţi care poartă numele Sfântului Ioan sau derivate ale acestuia.





Le urăm din tot sufletul celor ce-şi vor aniversa onomastica în ziua Sfântului Ioan „La mulți ani”! Să aveţi realizări nenumărate, noroc, fericire, sănătate şi să vi se îndeplinească toate dorinţele.