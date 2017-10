Aproape 2000 joburi disponibile la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov va organiza „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți” în data de 20 octombrie 2017, cu începere de la ora 09:00, la sediul Casei Armatei, Str.Muresenilor, Nr.29.





Absolvenții unei forme de învățământ, promoția 2017, care înca nu și-au găsit un loc de muncă au sansa de a intra pe piata muncii brasovene, in cadrul bursei locurilor de munca destinată lor.



Bursa locurilor de muncă petru absolvenți reprezintă o oportunitate pentru toți solicitanții de locuri de muncă interesați în a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau să se (re)orienteze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare, pe termen mediu și lung.



Reprezentanții Agenţiei au contactat, până la această dată, peste 400 agenţi economici din judeţul Braşov, 71 dintre aceştia confirmând participarea la Bursa unde vor oferi 1.991 locuri de muncă, astfel: 120 locuri de munca pentru persoane cu studii superioare și 1.871 locuri pentru persoane cu studii medii.





Meseriile în care au fost anunţate cele mai multe locuri de muncă vacante sunt: pentru studii superioare: programator, inginer(diverse specializări), administrator baza de date, analist cumparari/ consultant furnizori, analist servicii clienti, arhitect proiectant, asistent comercial, asistent manager, asistent marketing, consilier juridic, consultant sisteme de calitate, contabil sef, contabil senior, controlor financiar, coordonator recrutare, economist, expert SEO - promovare pe website, functionar administrativ,grafician, inspector resurse umane, logistician gestiune flux, manager de proiect, operatori date, optometrist, programator, sef atelier, specialist in domeniul calitatii, specialist resurse umane, tehnician echipamente de calcul si retele iar pentru studii medii: agent de asigurari, agent de curatenie, agent de paza, agent de securitate, agent de vanzari, agent servicii client, agent transport valori, ajutor bucatar, ajutor CNC, ajutor cofetar, ajutor ospatar, ambalator CNC, ambalator manual, analist financiar, animator parc distractii, arhivar, asistent vanzari electrocasnice, barman, broder manual, brutar, bucatar, bufetier, camerista hotel, casier, cofetar, conducator auto, conducator troleibuz, confectioner imbracaminte, confectioner montator structuri metalice pentru constructii, confectioner tamplarie PVC si aluminiu, consilier orientare privind cariera, constructor montator de structuri metalice, consultant asigurari, controlor calitate, croitor - operator taietor textile, curier, designer vestimentar, dispecer centru alarma, dulgher, electrician, electrician auto, electrician in constructii, electrician intretinere si reparatii, electromecanic, electrotehnist, facturist, femeie de serviciu, fierar betonist, frezor universal, functionar administrativ, functionar informatii clienti, gestionar, gestionar depozit, grafician, incarcator-descarcator, ingrijitor cladiri, ingrijitor spatii hoteliere, instalator instalatii tehnico sanitare si de gaze, lacatus confectii metalice / lacatus mecanic, lacatus montator, legator manual, lucrator comercial, lucrator gestionar, lucrator in bucatarie, macaragiu, magaziner, maistru mecanic, manager de raion alimentar si nealimentar, manipulant marfa, masinist la masina de ambalat, masinist masina ambalat, mecanic auto, mecanic auto intretinere si reparatii utilaje, mecanic intretinere si reparatii, montator fatade si pereti cortina, operator calculator, operator call center, operator la masini unelte cu comanda numerica, operator la prelucrarea maselor plastice, ospatar, patiser, personal curatenie, pictor icoane, primitor distribuitor materiale, programator productie, receptioner de hotel, rectificator universal, referent administrativ/ comenzi, reglor masini unelte, reglor montator scule, reprezentant servicii client, sculer matriter, secretara, sef sectie, sofer, sofer autobuz, sofer autocamion/ masina de mare tonaj, sofer colectare lapte, sofer de autoturisme si camionete, sofer livrator, sofer taxi, spalator vase mari, stivuitorist, strungar universal, sudor, supraveghetor copii, tehnician de mentenanta, vanzator, vopsitor industrial, vopsitor manual, vulcanizator, zidar, zugrav, muncitori necalificati, etc.



În cadrul acestui eveniment va avea loc o prezentare cu privire la condițiile de viață și de muncă din Germania.